Boruto: svelato il motivo dell’assenza del capitolo questo mese

Boruto: Naruto Next Generations ha posto le basi per il suo prossimo arco narrativo principale, ma con grande stupore degli appassionati del manga, questo mese l’ultimo numero della rivista V-Jump di Shueisha non ha rilasciato un nuovo capitolo.

Il manga ha attraversato una nuova fase di transizione poiché Code si è mostrato l’antagonista principale, ma c’era una domanda su come si sarebbe avvicinato a questo nuovo ruolo. L’abbiamo visto svilupparsi nel corso degli ultimi capitoli e questo rende l’attesa per il prossimo molto più difficile.

Dunque al momento i fan attendono con impazienza il capitolo 72 della serie. Precedentemente è stato annunciato che il manga si sarebbe preso una pausa quest’estate prima di tornare con il suo prossimo capitolo ad agosto. I fan probabilmente vedranno questo nuovo capitolo intorno al 20 agosto, proprio come i precedenti programmi di rilascio mensili. Quindi sfortunatamente ci vorrà molto più tempo prima di poter vedere cosa accadrà nel successivo arco narrativo di Boruto.

Ora il manga si trova in una nuova fase narrativa incentrata su Code. La sua precedente alleanza con Ada e suo fratello Damien era completamente andata in pezzi. Durante questi momenti Code è riuscito a catturare Amado invadendo il Villaggio della Foglia. In questo modo è riuscito a imporre ad Amado di sbloccare i suoi pieni poteri. Inoltre ha presto capito la difficoltà nel lavorare con Ada e Damien, molto di più di quanto si aspettasse.

Ora che la loro alleanza è spezzata, i fan sono entusiasti di vedere cosa accadrà per ciascuno dei personaggi nel prossimo arco narrativo.

Code probabilmente assumerà un ruolo più aggressivo contro il Villaggio della Foglia. Ada e Amado però sembrano pianificare qualcosa di ancora più insidioso per Kawaki. Ciò significa che ci sarà una minaccia sia all’interno che all’esterno del villaggio. Ci vorrà più tempo prima di vedere come le vicende proseguiranno, ma sicuramente ne varrà la pena.