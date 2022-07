Jujutsu Kaisen: svelati gli obiettivi della seconda stagione dell’anime

Jujutsu Kaisen è diventato uno dei più grandi anime e non si può negare la sua popolarità tra i fan. Il team di Studio MAPPA ha trasformato lo spettacolo in un vero successo e il creatore Gege Akutami ha già altro per il team da adattare. Ciò significa che tutti gli occhi sono puntati sulla seconda stagione in questo momento e il team di MAPPA ha condiviso con i fan i loro obiettivi per la nuova stagione.

L’aggiornamento arriva dal panel dedicato al manga di Akutami all’Anime Expo a cui hanno potuto partecipare anche gli appassionati più fortunati. In questa occasione il CEO di MAPPA ha fatto la sua comparsa sul palco con Hiroshi Seko, lo sceneggiatore dell’anime. Manabu Otsuka ha anche parlato con il produttore Hiroaki Matsutani, e il trio ha detto che volevano che la seconda stagione di Jujutsu Kaisen fosse più appariscente di qualsiasi cosa abbiano fatto finora.

LEGGI ANCHE:



I 10 personaggi diventati buoni nei manga Shonen

Secondo Otsuka, il CEO afferma che il team sta prestando molta attenzione ai fan all’estero mentre lavorano alla seconda stagione. Lo spettacolo è seguito e apprezzato sia in Giappone che nelle nazioni di tutto il mondo. Man mano che gli anime diventano più grandi a livello globale, le risposte dei fan a livello internazionale sono più importanti che mai. Otsuka infatti afferma che il suo team sta ascoltando ogni considerazione o opinione.

Per quanto riguarda la seconda stagione, Matsutani è intervenuto e ha detto che la sua squadra vuole che Jujutsu Kaisen diventi ancora più appariscente. È importante per MAPPA mantenere l’anime entusiasmante e questa sensazione verrà portata a un nuovo livello nella seconda stagione. Chiaramente questi soggetti non hanno potuto rivelare nulla di troppo specifico sulla nuova stagione. Quindi chiedono ai fan di avere pazienza nell’attesa di tornare a guardare i nuovi episodi di Jujutsu Kaisen.

Non ci sono ancora informazioni circa quando sarà pubblicata la seconda stagione, ma Jujutsu Kaisen ha una finestra di rilascio. La serie dovrebbe tornare nel 2023. In questo momento, MAPPA si sta concentrando su Chainsaw Man che uscirà questo ottobre.