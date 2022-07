YAÙ (dedicata alle opere young adult) e la collana RAMENBURGER (gestita come se fosse un punto d’incontro tra il fumetto occidentale e quello orientale), è ora il momento di Nel corso del 2022 SaldaPress ha deciso di donare un nuovo volto al suo catalogo con alcune interessanti novità. Dopo aver lanciato le collane, è ora il momento di guardare al manga vero e proprio. Come già annunciato durante la longeva live con Viper Comics, a partire dal mese di novembre arriva MANGAKA, la nuova collana saldaPress dedicata al grande fumetto giapponese.

L’obiettivo di certo non cambia visto e considerato che le storie di prossima uscita sono qualitativamente alte e rispecchiano lo standard della casa editrice, che ha portato in Italia opere di spessore come The Walking Dead e Invincible tra le tante. SaldaPress annuncia “Mangaka”, una collana dedicata al fumetto giapponese! A tal proposito abbiamo avuto l’occasione di leggere alcune parole di Andrea G. Ciccarelli, direttore editoriale di saldaPress:

“In quello che è il panorama attuale del manga, abbiamo deciso di pubblicare solo ed esclusivamente delle storie importanti e qualitativamente alte, mantenendo quella che è sempre stata la nostra politica editoriale nel corso degli anni. Dare un valore a quello che pubblichiamo e in primis il nostro principale obiettivo. Anche per questo abbiamo deciso di aprire il catalogo saldaPress al fumetto giapponese presentando per la prima volta in Italia un importante autore come Atsushi Kamijo, una delle prime proposte della collana. Per questo ringraziamo anche chi ha donato fiducia in noi per portare il manga nel nostro Paese. Parallelamente ci sembra anche il modo migliore per accompagnare il lettore alla scoperta di personaggi e di mondi narrativi di grande fascino come quelli che il maestro Kamijo ha saputo evocare con la sua poetica e inventiva.”

I primi due titoli annunciati per la collana MANGAKA sono TO-Y (5 voll.) e SEX (4 voll.), entrambi del maestro Atsushi Kamijo. Le due storie sono ancora inedite in Italia, come accennato.