Bleach: Tite Kubo spiega di come la cancellazione dell’anime abbia mutato il manga

La storia di Bleach segue un giovane teppistello di nome Ichigo Kurosaki che improvvisamente si ritrovava trascinato in un mondo di Shinigami e Hollow, tra battaglie incredibili e vicende fuori dalla normale concezione delle cose.

Purtroppo la serie si è conclusa, o meglio troncata, qualche anno fa lasciando in sospeso tutte le vicende aperte nel corso della stagioni, che potete attualmente trovare su Prime Video.

Quest’autunno l’anime cult tornerà sul piccolo schermo con l’arco della Guerra dei Mille Anni di Sangue (ovvero la parte finale del manga) e il creatore originale Tite Kubo ha svelato che la fine ufficiale della serie televisiva ha avuto un grande effetto sulla trama finale della serie manga.

Quindi, come spiega il creatore stesso la serie televisiva ha avuto un effetto incisivo per quanto riguarda l’approccio comprensivo riguardante la parte finale del manga concluso qualche anno fa su Shonen Jump:

“Credo di aver iniziato a progettare e disegnare La guerra dei mille anni di sangue quando si è deciso il finale della trasposizione animata di Bleach.

Intanto che la serie andava in televisione disegnavo e impostavo la parte finale della storia tenendo conto delle linee guida e delle restrizioni televisive, quindi non mi sono sbilanciato in alcune cose, tipo con le battaglie ad esempio.

Ero solamente preoccupato per le scene che avevo inserito nel manga, dato che potevano risultare troppo pesanti per l’anime. In realtà mi sono rassicurato col tempo e ora sono abbastanza fiducioso sull’adattamento di questo arco, dato che verrà animato fedelmente senza che le scene più pesanti possano venire eliminate”.

Ricordiamo che nonostante Bleach abbia concluso la sua storia anni fa, Kubo è tornato recentemente alla serializzazione con un capitolo speciale che ha rivisitato gli anni della Soul Society successivamente all’arco della Guerra di Sangue.

Bleach è da sempre considerato un “top three” di Shonen Jump, insieme a One Piece e Naruto, e sarà quindi interessante vedere se sarà in grado di raggiungere nuovamente queste stesse vette.

Cosa vi aspettate da questo arco narrativo riguardante la parte finale della storia?