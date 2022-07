Bleach, come già discusso nel corso degli scorsi articoli, ritornerà sul piccolo schermo per adattare una nuova serie nell’arco della Guerra di Sangue dei Mille Anni.

Con Tite Kubo che ha recentemente pubblicato un nuovo capitolo della serie sulle pagine di Weekly Shonen Jump, la rivalsa e il ritorno del franchise shonen è ormai alle porte.

A tal proposito, per rispolverare il materiale precedente, durante una nuova intervista l’autore ha rivelato quale è il suo arco narrativo preferito dell’anime, per la gioia del pubblico.

A sorpresa Tite Kubo non ha scelto la versione animata di uno dei suoi archi narrativi originali, ma bensì ha optato per un filler con protagonisti Ichigo e la Soul Society.

“Credo che l’arco si chiami Invasion Army Arc.. Ad essere sinceri non avevo grosse aspettative per gli archi narrativi creati appositamente per la versione animata, ma devo dire che questo citato mi ha sorpreso”.

Bleach: Tite Kubo rivela il suo arco narrativo preferito dell’anime

Questo arco in particolare ha introdotto nell’anime i doppelganger di Ichigo, insieme a quelli dei principali membri della Soul Society, successivamente alla grande battaglia contro Aizen.

Questa trama si è distinta tra il pubblico anche per essere il penultimo arco principale della serie anime, prima di concludere definitivamente la serie interrotta senza mostrare la fine.

Se non siete riusciti a guardare la nuova intervista di Kubo, Viz Media ha condiviso la chiacchierata con il celebre autore pupillo anche di Toriyama, al riguardo della prossima trasposizione animata che arriverà in autunno 2022 con l’arco della Guerra dei Mille Anni di Sangue.

Come anticipato, salvo imprevisti, la serie dovrebbe tornare in pompa magna durante il corso di quest’anno per adattare e mostrare sul piccolo schermo l’arco narrativo più immersivo e completo di Bleach.

Nell’ultimo e nuovo capitolo pubblicato di recente i lettori hanno potuto ammirare un salto temporale in cui Ichigo si è sistemato con Orihime e ha avuto un figlio.

Con la Soul Society che ha rivelato un terrificante segreto sul destino dei capitani morti tra le sue fila, la puntata potrebbe dare ai fan un’idea del futuro del franchise.

Qual è stato il vostro arco narrativo preferito del franchise Shonen?