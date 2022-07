One Piece sta per cominciare con il suo arco narrativo finale e Oda sensei sta entusiasmando i fan per l’ultimo grande viaggio dei Mugiwara, anche se sembrerebbe che durante un’intervista del 2018 l’autore abbia già accennato al villain finale dell’intera epopea.

Mentre il capitolo precedente ha svelato alcuni succosi retroscena e spazzato via alcuni dei villain più pericolosi, quello finale potrebbe trovarsi ancora dietro le quinte e non ne conosciamo nemmeno il volto.

Come accennato, in un’intervista del 2018 il mangaka potrebbe aver già introdotto il nemico finale con cui Luffy e la sua Ciurma dovranno scontrarsi:

“Entro la fine dell’anno accadrà qualcosa riguardante una leggenda nascosta, che è lì in agguato da molto tempo, nel mondo di One Piece. Prima o poi si parlerà del nemico più temibile e pericoloso che Luffy e i Mugiwara abbiano mai affrontato fino ad ora. Forse si tratta di qualche Pirata che in qualche modo ha a che fare con Barbabianca. Ah, ho parlato un po’ troppo. La guerra di Marineford? Non sarà minimamente paragonabile”.

Anche se non abbiamo conferme, le parole di Oda potrebbero condurre al noto e leggendario Rocks D. Xebec, un personaggio temibile e misterioso che si rispecchia nella dichiarazione di questa intervista.

Rocks è una delle figure più potenti dell’intero mondo di One Piece: Barbabianca, Big Mom e Kaido facevano parte della sua ciurma, i Pirati di Rocks, dove, da come ben sapere si è anche formato il legame naturale con Edward Newgate.

In 2018 Oda said that when the Straw Hats face the Lurking Legend, it'll make Marineford "look cute by comparison". Though this quote is often misattributed to the Wano Saga, it's likely actually speaking of the Final Saga pic.twitter.com/GuZqXTCq88 — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) July 15, 2022

Sebbene Rocks sia stato indicato come deceduto da Sengoku, un ex membro di alto rango dei Marines, molto probabilmente il pirata è ancora la fuori, in attesa del momento propizio per un attacco.

Come se non bastasse prima di chiudere il capitolo 1053, quindi prima della pausa attuale di un mese, Oda ha presentato anche un nuovo e potentissimo nemico a cui i Mugiwara dovranno tenere testa: l’ammiraglio Ryokugyu.

Anch’esso era presente nella parte finale del capitolo prima della pausa, e si stava occupando dei Beast Pirates, ovvero King e Queen.

Pensate che Rocks sarà il grande cattivo finale della serie? Oppure si fermerà tutto a Barbanera?