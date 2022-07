One Piece 1054 è ormai alle porte, dato che il 24 luglio il ritorno del manga di Eiichiro Oda segnerà l’inizio dell’arco narrativo finale del manga.

Anticipato con una lettera ai fan l’epopea piratesca annuncia il suo ritorno grazie anche a qualche nuova immagine presa direttamente dalla rivista ufficiale dove il manga è serializzato.

Sono presenti le nuove taglie e i nuovi Imperatori e qualche sorpresa ha scosso non solo i fan ma anche tutto il mondo di One Piece.

Quello che è successo a Wano ha dell’incredibile e proprio per questo ha scosso anche il Governo Mondiale, che da anni ha cercato di fermare il potere recondito in Luffy, finalmente sbloccato con lo scontro avvenuto contro Kaido.

One Piece 1054: arriva una piccola anticipazione sul capitolo

One Piece Road to Laugh Tale vol 4 (end)

Nel corso di questo mese però di certo il pubblico non è rimasto a bocca asciutta, dato che con Road to Laugh Tale i lettori hanno potuto spulciare al meglio alcuni personaggi e vicende, preparandosi per la Saga Finale.

Quest’ultimo è composto da alcuni speciali (in calce delle pagine del volume 4 ndr) dedicati ai personaggi ed alle bozze inedite dello stesso Oda, insieme ad alcuni dettagli sull’ultimo Poneglyph che i Mugiwara dovranno cercare, anche se ovviamente non è specificato dove si trova.

Come accennato questo Road to Laugh Tale mostra ed esamina delle vignette e delle bozze inedite di Oda, con protagonisti la famiglia Kozuki, Nami, Nico Robin e tanti altri dettagli succulenti, anche riguardanti il Gear Fifth (anche se il tutto è sempre abbozzato).

Allo stesso tempo sul finire di questi speciali qualche lettore in qualche modo come sempre, è riuscito a mettere le mani in anteprima sul prossimo numero di Shonen Jump, che ovviamente ospita un Luffy gigante in copertina e anche una pagina a colori in apertura.

Nella foto in calce si notano degli appunti dell’editor che cita “ci si dirige verso una nuova Isola con emozione e il vento in poppa!” Questo ovviamente presume che la Saga di Wano sta per concludersi ufficialmente, magari in questo capitolo, che potrebbe scaturire l’inizio di un nuovo viaggio e quindi anche una nuova e emozionante saga.