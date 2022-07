Diamo un'occhiata ai personaggi femminili di One Piece più forti in assoluto!

One Piece è tra i manga Shonen più popolari non solo nel paese del Sol Levante ma anche in Italia e Eiichiro Oda, dopo 25 anni di serializzazione sta lavorando sull’arco narrativo finale del manga. Il manga racconta le avventure del protagonista prinicipale, Rufy, che sogna di diventare il Re dei Pirati. Quali sono di One Piece personaggi più potenti?

Nel suo lungo e tortuoso percorso ha incontrato tantissimi amici e nemici, superato tante disavventure e detto addio a diverse persone che amava. Seguendo il suo viaggio, tutti gli appassionati hanno avuto modo di conoscere molti personaggi, tra pirati e marinai, valorosi e pericolosi, sia maschili che femminili.

Nel seguente articolo l’obiettivo principale è proprio quello di individuare e descrivere i 10 personaggi femminili più potenti del manga di Eiichiro Oda, mettendo in risalto le loro abilità e la loro pericolosità.

Oda ha sempre dato uno spazio importante a questi personaggi, affrontando sempre un passato difficile ed emotivamente coinvolgente. Di fatto nella ciurma protagonista, quella di cappello di Paglia, Nami e Nico Robin sono le rappresentati più iconiche dei personaggi femminili.

One Piece – I 10 personaggi femminili più potenti del manga

Big Mom (Charlotte LinLin) Shirahoshi Yamato Boa Hancock Vinsmoke Reiju Carrot Nico Robin Jewelry Bonney Nami Califa

10) CALIFA

Unico componente femminile della CP9, ha da subito mostrato una forza sovrumana e un’abilità sul combattimento basato sui calci. Debutta nell’arco di Water 7 e come gli altri membri del CP9, padroneggiava lo stile di combattimento sovrumano delle arti marziali noto come Rokushiki. Inoltre godeva del potere del Frutto Bubble-Bubble, che le permetteva di creare e controllare bolle e sapone. In questo modo poteva drenare l’energia di un nemico lasciandolo estremamente puliti e lisci. Poteva persino condensare le bolle per scopi difensivi.

9) NAMI

Nami è tra i personaggi femminili più popolari e amati e soprattutto tra i primi personaggi a far parte della ciurma di Rufy. Essenzialmente Nami ha la capacità di controllare il meteo e sfruttare a suo piacimento tutti i fenomeni atmosferici. Nei due anni di allenamento, dopo che tutta la ciurma di Rufy venne separata, perfeziona le sue tecniche di controllo meteorologico, che tornano utili anche durante la navigazione. Durante la saga di Whole Cake Island riesce a sottrarre Zeus a Big Mom diventando una sua nuova arma fedele.

8) JEWELRY BONNEY

Nonostante le sue poche comparse ha nel manga o in battaglia, è l’unica donna a far parte della cosiddetta Generazione Peggiore. Bonney ha sfidato personalmente pirati del calibro di Barbanera e persino i meccanismi interni di Marijoa. Bonney è in grado di consumare grandi quantità di cibo senza ripercussioni negative sul suo corpo. Infatti metabolizza tutto senza ingrassare indipendentemente da quanto mangi. Ha mangiato un frutto del diavolo di tipo Paramisha dal nome non rivelato che la rende in grado di modificare a piacimento l’età delle persone, compresa la sua.

7) NICO ROBIN

Robin inizialmente era uno dei migliori agenti di Baroque Works e il secondo in comando di Crocodile. Robin aveva il compito di eliminare i pirati di Cappello di Paglia quando entrarono in contatto per la prima volta con la principessa Vivi.

Dopo essersi unita alla ciurma di Rufy, Robin ha continuato a mostrare la potenza del suo frutto del Diavolo Fior Fior, eliminando uno dei massimi sacerdoti di Enel, sconfiggendo squadre di Marine e proteggendo Rebecca da alcuni dei colpi più duri di Diamante nella saga di Dressrosa. Nell’arco di Wano ha anche messo al tappeto uno dei sottoposti più forti di Kaido, Black-Maria sfoggiando un’abilità mai vista prima.

6) CARROT

Carrot è una visone di tipo coniglio che vive a Zo. Fa parte dei moschettieri ed è anche un “uccello reale”. È un potente moschettiere, allenata sia da Sicilian che da Pedro, i capitani delle due fazioni militari di Zo.

Quest’ultimo ha poi affermato come Carrot sia più forte di un comune visone. Gode di un’incredibile agilità e velocità e sa spostarsi velocemente e saltare a mezz’aria. Come tutti i visoni, sa trasformarsi in sulong, potenziando le proprie abilità, ed è in grado di controllare tale forma.

5) VINSMOKE REIJU

Reiju Vinsmoke è la sorella maggiore di Sanji, la primogenita della famiglia Vinsmoke, e la principessa del loro gruppo di mercenari, Germa 66. A differenza di suo padre e dei suoi fratelli, Reiju è gentile e ama profondamente Sanji a differenza del resto della sua famiglia. In quanto membro del Germa 66 e Vinsmokes, Reiju è stata sottoposta a modifiche del corpo che hanno aumentato la sua forza e il suo potenziale di combattimento. Questo processo priva chiunque delle emozioni, ma Reiju è l’unico componente Vinsmoke ad averle mantenute dopo l’intervento chirurgico.

4) BOA HANCOCK

Boa Hancock faceva parte della Flotta dei Sette e riguardo la sua forza, l’Imperatrice serpente stessa afferma che i Sette Signori della Guerra sono stati scelti perché sono forti. Boa Hancock lo è e anche tanto, infatti mostra un dominio agghiacciante, chiare capacità di leadership e alcune delle abilità di combattimento più coerenti della serie.

Boa ha sfidato potenti pirati e marine allo stesso modo, senza mostrare paura contro nessun avversario. Gran parte di questo ha a che fare con il suo potere Frutto del Diavolo Mero Mero, che le consente di trasformare in pietra chiunque sia attratto da lei, uomo o donna.

3) YAMATO

Yamato è la figlia dell’Imperatore Kaido. Alta e potente come suo padre, si rivela uno dei principali alleati di Rufy durante l’Arco della Guerra di Onigashima contro suo padre stesso. Yamato è potenzialmente il personaggio femminile fisicamente più forte in One Piece e lo dimostra per aver messo fuori combattimento Ulti all’istante.

Inoltre godendo del potere del Frutto del Diavolo Dog Dog modello Okuchi no Makami di tipo Zoo Zoo mitologico si trasforma in una sorta di lupo e in suo ibrido. Così facendo eguaglia la forza fisica di suo padre Kaido nelle sue forme ibride umane e semi-umane.

2) SHIRAHOSHI

Shirahoshi è una sirena molto gentile e dolce ed è la principessa del regno di Ryugu. Quando la ciurma di Cappello di Paglia l’hanno incontrata per la prima volta, Shirahoshi si spaventa facilmente. Tuttavia dietro questo aspetto docile si nasconde l’attuale incarnazione di una delle armi più potenti di One Piece.

L’arma in questione si chiama Poseidon e, secondo il governo mondiale, è una delle tre armi ancestrali in grado di distruggere il mondo intero. Poseidon dà a Shirahoshi la capacità di controllare i Re del Mare, gli enormi mostri carnivori che vivono in tutti gli oceani del mondo. I Re del Mare possono affondare intere isole e Shirahoshi può liberarle in qualsiasi momento, se lo desidera. Dunque si tratta di un pericolo costante incredibile.

1) BIG MOM (CHARLOTTE LINLIN)

Parliamo di uno degli ex quattro Imperatori caratterizzata da una forza ultraterrena, tanto che i suoi stessi genitori hanno dovuto abbandonarla sull’isola dei giganti.

Anche lì, è riuscita a incutere paura e sopraffare alcuni dei residenti più forti. Alla sua forza sovrumana su aggiungono le abilità del Frutto dei Diavolo Soul Soul, che le permettono di manipolare a piacimento le anime delle persone. Grazie al suo frutto del diavolo, Big Mom ha usato parte della sua stessa anima per creare due homeys speciali: Zeus, una nuvola, e Prometheus, un sole in miniatura. Con essi, può causare esplosioni e scatenare tempeste atmosferiche.