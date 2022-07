Attualmente tra le sfide più ostiche e discusse del mondo di Dragon Ball, si pongono al centro Broly e Jiren il Grigio.

Nonostante Jiren non abbia mai combattuto contro la versione canonica di Broly (ovvero quella di Super) il guerriero si è scontrato con forse la versione più potente del guerriero (quella del film “Il Super Saiyan della Leggenda”) uscendone vincitore da questa battaglia di proporzioni titaniche.

Nella battaglia presente in Super Dragon Ball Heroes: Ultra God Mission capitolo 2, Broly trova Jiren e Yamcha che si aggirano nell’arena del Torneo Super Spazio-Tempo.

Mentre Yamcha viene spazzato via come nulla fosse, il sadico guerriero trova del filo da torcere contro Jiren invece, che a quanto pare gli tiene testa.

Broly proprio come nel film degli anni’90 grida il suo desiderio di trovare e uccidere Kakarot, noto anche come Goku.

Grazie al ricordo di Vegeta che si riferisce a Goku come Kakarot, Jiren si rifiuta di far avanzare Broly e tenta un’offensiva per bloccarlo.

Il combattimento inizia con Broly in vantaggio che riceve i complimenti di Jiren riguardo la sua velocità. Il guerriero nota che il Saiyan non è ostacolato dalla sua enorme massa muscolare.

Successivamente Broly inizia ad aggredire Jiren, schiacciando la sua testa contro le pareti, ma il guerriero rimane del tutto indifferente.

Improvvisamente irrompe Hit, l’assassino dell’Universo 6, offrendosi di aiutare Jiren nell’eliminazione di Broly. Il Grigio rifiuta l’ausilio e combatte Broly tutto da solo.

Dragon Ball: ecco il guerriero che può sconfiggere Broly

Non è strano che Jiren fronteggi Broly in questo modo, dato che il guerriero non poteva essere abbattuto da un solo nemico, come abbiamo visto nel Torneo del Potere.

Inoltre, Broly non ha mai combattuto contro l’Ultra Istinto Goku, che molto probabilmente potrebbe essere ancora più forte del Super Saiyan Blu Gogeta.

Al momento, non avendo altre digressioni, l’unico guerriero che può fronteggiarlo è Jiren.

Una delle caratteristiche principali di Broly è la sua capacità di aumentare costantemente la sua potenza man mano che la battaglia si protrae, portando la sua forza a livelli disumani.

Jiren, tuttavia sembra essere determinato al massimo pur di sconfiggere l’avversario, placando e estirpando questa sua capacità. La superiorità è netta e Jiren si conferma come uno dei guerrieri più forti e completi dell’universo!