Studio Ghibli: La Principessa Mononoke torna sul grande schermo!

Tra i tanti studi di animazione giapponesi quello che ha segnato tutti con le sue storie profonde ed emozionanti è Studio Ghibli del leggendario Hayao Miyazaki. Oggi infatti riportiamo una notizia molto importante riguardante uno dei capolavori realizzati, ossia La Principessa Mononoke, l’ottavo lungometraggio animato.

Il film ha fatto il suo debutto nel 1997, dunque 25 anni fa e proprio per questa ricorrenza Lucky Red ha deciso di riportare al cinema il film dal 14 al 20 luglio 2022.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter ufficiale della società di distribuzione e produzione cinematografica italiana. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Come Ashitaka, ognuno di noi ha il suo Dio bestia!#PrincipessaMononoke torna sul grande schermo!

Dal 14 al 20 luglio, per la rassegna dedicata a #Miyazaki "Un modo di sogni animati".

Questa estate sarà in compagnia dello #StudioGhibli, al #Cinema! pic.twitter.com/G6b7nrEEbu — Lucky Red (@luckyredfilm) July 12, 2022

Come si legge dall’aggiornamento il film sarà caratterizzato dalla rassegna “Un mondo di sogni animati“.

Il lungometraggio di Studio Ghibli è ambientato in una versione fantasy del Giappone del tardo periodo Muromachi. Questo racconta in forma di mito, l’inevitabilità dello scontro fra uomo e natura. Si incentra sulla lotta tra i guardiani sovrannaturali che proteggono una foresta e gli umani che, sfruttandone le risorse, la stanno lentamente distruggendo.

Il Grande Dio della Foresta Shishigami dona il potere agli altri Dei che lo circondano. Questi finiscono per prendere la forma di enormi bestie, per proteggere il loro dominio dagli umani. In un remoto villaggio tra le montagne, Ashitaka, l’ultimo guerriero del quasi estinto clan degli Emishi, è costretto a uccidere un mostro, Nago, per proteggere il suo villaggio.

Tuttavia non risolve affatto il problema in quanto scopre che quella creatura sotto forma di demone-cinghiale è in realtà un dio protettore della foresta. Ha assunto delle sembianza che rappresentano il rancore che lo aveva indotto ad attaccare il villaggio.

Il successo che ha riscosso questo lungometraggio è incredibile. Lo dimostra il fatto che, fino all’uscita di Titanic qualche mese più tardi, era il film che aveva guadagnato di più ai botteghini delle sale giapponesi.

La principessa Mononoke affronta delle tematiche che sono tutt’ora attuali, se non più aggravate, legate al rapporto tra l’uomo e la natura. Infatti rappresenta una critica alle condizioni di crisi che tutto il mondo vive causato dalla mano dell’uomo per imporsi sulla natura.