I 5 momenti più gloriosi di Vegeta in Dragon Ball Z vogliono rappresentare al meglio la personalità del principe dei Saiyan e soprattutto sottolineare come questa sia cambiata rispetto al suo debutto. Vegeta è in assoluto tra i personaggi più importanti di Dragon Ball Z, tanto quanto Goku. Infatti senza Vegeta il protagonista della serie non avrebbe mai scoperto le sue radici, la sua natura e tutto il suo potenziale.

Grazie a Vegeta abbiamo conosciuto la leggenda del Super Saiyan, derisa da Freezer in quanto mai manifestata davvero. Poteva essere semplicemente un modo per impaurire l’avversario, ma questa leggenda alla fine, tanto leggenda non era.

Inizialmente Vegeta appare spietato, senza scrupoli, al punto da eliminare un suo consanguineo nonché compagno di viaggio, Nappa, solo per aver fallito contro Goku e per avergli chiesto aiuto. Il suo unico obiettivo è eliminare Goku ed essere il più forte di tutti.

Tuttavia dopo il primo scontro contro Goku, Crillin e Gohan sul pianeta Terra, le cose man mano cominciano a cambiare. Infatti in questa discussione l’obiettivo è analizzare i 5 momenti più gloriosi di Vegeta. L’obiettivo è evidenziare come il cambiamento di Vegeta sia cambiato attraverso azioni di altruismo e sacrificio per il prossimo.

Dragon Ball Z – I 5 momenti più gloriosi di Vegeta

In questi 5 punti saranno sviluppati i momenti principali in cui Vegeta mostra tutta la sua umanità, sempre mascherata dal suo orgoglio tormentato, che l’ha condotto a compiere delle vere e proprie azioni gloriose e memorabili, segnando il suo cambiamento.

5) LA TRASFORMAZIONE IN SUPER SAIYAN

Durante la saga contro gli androidi Vegeta fa il suo ingresso trionfale e glorioso in battaglia. Prima di questo, Trunks giunge dal futuro per avvisare tutti sull’incombente nuova minaccia, che ha sterminato tutti nel periodo temporale di Trunks. Lo fa per evitare cambiare le sorti della storia in modo da salvare tutti.

Gli androidi si presentano davvero e nonostante ci sia Goku e sia superiore rispetto al nemico, non riesce a combattere per via di un problema cardiaco. Qui subentra Vegeta, che affronta C-19 sbarazzandosene senza sforzi dopo aver mostrato a tutti di aver sbloccato il Super Saiyan.

Questo è un vero momento di gloria, soprattutto perché nel flashback, durante i suoi allenamenti, si vedere la sua fragilità e la sua disperazione, determinanti ad accedere al nuovo livello di forza.

Dragon Ball Z – I 5 momenti più gloriosi di Vegeta

4) IL DOLORE E LA FURIA ESPRESSI PER LA MORTE DI TRUNKS

Vegeta, dopo aver scoperto della vera identità del guerriero venuto dal futuro, non ha mostrato nessun cambiamento. È sempre rimasto freddo, distaccato e scontroso.

Questo perché dopo essere giunto dal futuro e aver eliminato Freezer, ha sfoggiato la sua forma da Super Saiyan, dunque non solo Goku ma anche suo figlio prima di lui. Ma durante la saga di Cell viene fuori il suo vero amore per suo figlio dopo che Cell elimina il giovane trapassandolo con un raggio di energia.

Vegeta libera tutta la sua furia con l’intenzione di vendicare la scomparsa di suo figlio, senza però riuscirci. Tuttavia si tratta di uno dei momenti chiave del principe dei saiyan in relazione alla sua famiglia.

3) LA MORTE PER MANO DI FREEZER

Nella saga di Freezer Vegeta ci prova in tutti i modi. Si fa quasi uccide da Crillin in modo da farsi curare da Dende per diventare più forte e cercare di avere la meglio su Freezer. Tuttavia questo non basta, infatti Freezer finisce per umiliarlo fino a togliergli la vita.

Vegeta però riesce a resistere fino all’arrivo di Goku il quale riceve le ultime parole dal principe dei saiyan prima di trapassare. Per la prima volta riconosce che l’unica speranza per vendicare e portare in alto il nome della loro stirpe è Goku ed è lui il prescelto per risvegliare il leggendario Super Saiyan. Si tratta della prima forma di rispetto tra i due guerrieri Z.

2) IL SACRIFICIO CONTRO MAJIN BU

Majin Bu è l’ultimo importante nemico della serie Z di Dragon Ball. In questa saga Vegeta vuole acquisire più potere e capisce che il mago Babidi controllando a sua scelta dei guerrieri affinché questi lavorino al suo servizio, aumenta notevolmente il loro livello di forza.

Decide così di farsi controllare, facendolo credere al mago spietato, per diventare più forte e affrontare Goku una volta per tutte. Tuttavia si risveglia il mostro rosa, Majin Bu, e Vegeta si precipita sul posto.

Qui si assiste a una delle scene più gloriose del principe dei Saiyan, in quanto la cattiveria, l’orgoglio e l’egoismo spariscono dando spazio all’altruismo, all’amore per Trunks e Bulma, alla bontà d’animo e allo spirito di sacrificio anche per tutti gli abitanti del pianeta Terra. Infatti Vegeta di sacrifica autodistruggendosi, senza però eliminare la minaccia.

1) VEGETA RICONOSCE LA GRANDEZZA DI GOKU

Tante sono state le situazioni in cui Vegeta non ammetteva ne riconosceva la grandezza e la superiorità di Goku. Anche quando sapeva benissimo che si trovava sempre un passo indietro a Goku. Ma durante lo scontro contro Kid Bu, la versione più malefica e pericolosa di Bu, Vegeta ammette la grandezza di Goku e questo è il momento di rispetto nei confronti di Goku più importante.

Questo perché Vegeta dimostra di non essere più quel Saiyan pieno di orgoglio ed egoista, ma riesce a guardare in faccia la realtà. Capisce che Goku ha sempre combattuto per diventare più forte mostrando pietà anche verso i nemici più pericolosi, mai per uccidere o vendetta.