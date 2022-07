Titolo originale: Over the Sky / Kimi wa kanata

Federico Vascotto 2022-07-07T10:00:20+02:00 Titolo originale: Over the Sky / Kimi wa kanata Diretto da: Yoshinobu Sena Video: 1,78:1 Anamorfico 1080p Audio: 5.1 DTS HD: Italiano Giapponese Sottotitoli: Italiano Formato: Slipcase Distribuzione: Anime Factory – Koch Media Contenuti Speciali: • Spot TV • Original Preview • Trailer italiano • 5 Cards da collezione • Booklet esclusivo di 24 pagine con intervista al regista, schede personaggi, approfondimenti, gallerie

Arriva in home video grazie a Anime Factory l’etichetta di Koch Media dedicata all’animazione giapponese Tu sei al di là – Over the Sky, il teen anime che vuole raccontare il particolare rapporto tra due amici d’infanzia, Mio e Arata.

Mio, studentessa del secondo anno delle superiori, è una ragazza incapace di sforzarsi seriamente che trascura un po’ le lezioni scolastiche e rimanda i compiti per casa. Vive con una certa allegria, spassandosela a Ikebukuro dopo la scuola col suo amico d’infanzia Arata e la sua cara amica Madoka. Uno di quei giorni Mio, a cui Madoka aveva annunciato che le piace Arata, si accorge che Arata piace anche a lei.

Purtroppo, avendo paura che il rapporto fra i tre si sgretoli, le comunica che farà il tifo per lei. Mio, non sapendo più cosa deve fare, assume di proposito un atteggiamento distaccato verso Arata e i due litigano.

Accortasi che nell’incomprensione stava semplicemente fuggendo da ciò che prova decide di affrontare Arata, e confessargli i propri sentimenti, ma mentre si dirige a casa di lui, a causa della pioggia incessante, diviene vittima di un incidente stradale. Quando si risveglia, tutto è cambiato…

Tu sei al di là: recensione dell’eccessivo teen in una super edizione Anime Factory

L’ecclettico artista Yoshinobu Sena, qui al debutto alla regia, confeziona il film presentato con successo allo Sheffield Loves Anime Festival durante l’evento Scotland Loves Animation, infarcendolo però di cliché e esasperazioni tipiche degli anime giapponesi e rischiando di far naufragare la tensione narrativa che vorrebbe creare a causa dell’eterna e apparentemente infinita indecisione della protagonista, rendendola quasi respingente e “detestabile” agli occhi del pubblico.

Questo perché il percorso di pre-morte che Mio fa ricorda vagamente quello del protagonista di Colorful, solo che qui non si affronta una tematica sentita e importante in Giappone come il suicidio giovanile, ma si preferisce puntare all’estremizzazione amorosa adolescenziale. Il periodo della vita in cui tutto viene sentito al massimo, e non ci sono scale di grigio ma solo bianchi e neri.

Allo stesso tempo, però, il film attraverso l’apparente pigrizia della protagonista affronta un certo tipo di depressione giovanile e la paura di non riuscire nelle piccole grandi cose quotidiani, finendo per diventare l’ombra di se stessi pur di non creare “scompiglio” o “dare fastidio” invece dovrebbero tutti essere liberi di esprimersi tra i propri pregi e i propri difetti.

La limited edition home video blu-ray di Tu sei al di là – Over The Sky conferma i canoni oramai stabiliti da Anime Factory e Koch Media per le proprie eleganti edizioni: slipcase in cartoncino con all’interno l’amaray in plastica, esaustivo booklet di 24 pagine con intervista al regista, schede personaggi, approfondimenti, gallerie e 5 Cards da collezione che ritraggono momenti del film, mentre per i contenuti extra all’interno del discorso figurano solamente vari video brevi tra Spot TV, Original Preview e Trailer italiano.

Uno sbilanciamento che però vince quasi sempre di fronte all’eleganza e alla cura dell’estetica della confezione e soprattutto dei contenuti fisici, come ad esempio il booket interamente tradotto e che va a mostrare il making of del film. Di seguito le foto dell’edizione: