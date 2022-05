Koch Media ha diffuso l’elenco delle uscite Anime Factory di Giugno 2022.

Questo mese troviamo Liz e l’uccellino azzurro, anche in edizione Ultralimited Blu-ray, e, nell’ambito delle iniziative legate al 60° anniversario di Tatsunoko Production, Kyashan il mito.

Seguono le uscite Anime Factory di Giugno 2022, qui le novità di Maggio 2022.

Le uscite Anime Factory di Giugno 2022

Il capolavoro di Naoko Yamada (La forma della voce) realizzato da Kyoto Animation

Liz e l’uccellino azzurro

Dal 23 giugno in DVD e Blu-ray

Il film che ha consacrato il talento registico di Naoko Yamada (La forma della voce), capolavoro del celebre studio d’animazione Kyoto Animation (Violet Evergarden) distrutto dal tragico attacco incendiario del luglio 2019.

Il club di musica per fiati della scuola superiore Kitauji si prepara per un nuovo concorso, con l’obiettivo di conquistare l’oro. Per Mizore e Nozomi, ormai al terzo anno, sarà l’ultima volta. Il brano a piacere selezionato per l’occasione è Liz e l’uccellino azzurro. Nell’omonima fiaba, un uccellino assume le sembianze di una fanciulla e si lega profondamente a Liz, che infine lo esorta a volare via libero. L’introversa Mizore si riconosce in Liz, ma non ne comprende i sentimenti: la giovane è fortemente attaccata a Nozomi, sua unica amica, e non riuscirebbe a spingerla lontana da lei. Le prove per l’esibizione procedono, e il dialogo di assoli fra Mizore e Nozomi, fulcro del brano, continua a essere insoddisfacente. A compromettere l’esecuzione è la ritrosia di Mizore a lasciar andare l’uccellino azzurro? Oppure…

SCHEDA

Genere: Anime

Regista: Naoko Yamada

Anno: 2018

Edizione: Anime Factory

EDIZIONE LIMITED + 4 CARDS

DVD 1 DISCO

BLU-RAY 1 DISCO

EXTRA E BONUS FEATURES

Teaser, Trailer, Original Preview

PV Collection, Music PV

Classroom Collection

Making of

Interviste a Naoko Yamada (regia) e ad Ayaka

Tatamino della band Homecomings (canzone

principale)

4 Card da collezione

Ultralimited Edition Anime Factory numerata in 1.000 copie

In occasione del 60° anniversario di Tatsunoko Production

La nuova versione dell’ eroe Tatsunoko arriva per la prima volta anche in formato Blu-ray

Kyashan il mito

Dal 9 giugno in DVD e Blu-ray

Remake della classica serie televisiva degli anni ’70, con animazioni di grande qualità e atmosfere suggestive, proposto per la prima volta in Blu-ray, con sottotitoli italiani fedeli all’originale e booklet.

Negli anni bui dopo la rivoluzione dei neoroidi, il genere umano aveva perduto il dominio del pianeta e la propria libertà, soggiogato da una stirpe di robot da lui stessa creata. Il neoroide Braiking Boss, autonominatosi signore di tutti i robot, aveva scatenato una guerra totale contro la razza umana, costringendola a vivere con la faccia nella polvere sotto il peso dell’acciaio dominante. Ma tra i nuclei della resistenza è ancora viva la fede nel salvatore che arriverà per guidare gli uomini alla vittoria contro l’oppressore metallico. L’esistenza di questo salvatore si confonde nel mito, e gli uomini chiamano questo mito KYASHAN.

SCHEDA

Genere: Anime

Regia: Hiroyuki Fukushima

Anno: 1994

Etichetta: Anime Factory

EDIZIONE LIMITED + BOOKLET

DVD 1 DISCO

BLU-RAY 1 DISCO

EXTRA E BONUS FEATURES

Nuovi sottotitoli fedeli all’originale tradotti dal giapponese

Booklet esclusivo di 32 pagine