Nicola Giuseppe Gargiulo 2022-06-29T20:00:28+02:00 Autori: Hiroki Endo Casa Editrice: Panini Comics Provenienza: Giappone Prezzo: € 7,20 Brossurato bianco e nero Data di pubblicazione: 16/06/2022

Soft Metal Vampire è il giusto mix di azione, violenza e fantascienza che ci serviva, per gustarci al meglio un estate davvero entusiasmante. Partiamo con Soft Metal Vampire 1 – Recensione!

Il manga edito da Panini Comics è davvero una sorpresa e riesce a racchiudere diverse salse, diversi generi e numerose trovate in maniera più che compatta, amalgamando il tutto alla perfezione.

Già dal titolo è possibile che l’autore voglia richiamare Fullmetal Alchemist, giocando con le parole del suo manga, rielaborandole completamente.

Di certo non è un’ipotesi azzardata, visto e considerato che i vampiri protagonisti della storia usano l’alchimia come arma primaria, richiamando quel capolavoro senza tempo citato poc’anzi.

Soft Metal Vampire vira verso un target seinen, quindi adulto, e questo lo mette in chiaro fin dalle prime tavole.

L’aggressività e l’impatto del primo volume del manga sul lettore è davvero straordinario, dato che fin da subito si entra nel vivo dell’azione.

Senza aggiungere altro, senza fronzoli Endo ci sbatte in faccia l’inizio di una guerra feroce tra vari generi di mostri, ed al suo interno spicca anche l’umana Mika.

Vivendo in futuro distopico e altamente serrato, dove l’argento è diventato un ben altamente prezioso, la ragazza si imbatte nel dhampir Alan che la trascina nella lunga guerra tra purosangue, dhampir e lupi mannari.

L’input è davvero intrigante e già da questo primo volume l’autore schiera tante pedine sulla scacchiera scagliando di fronte al lettore una violenza efferata.

Soft Metal Vampire 1 – Sangue, Fantascienza e Alchimia – Recensione Express

Come anticipato Soft Metal Vampire si pone fin da subito come un’opera violenta e aggressiva, pronta ad azzannare e sorprendere qualsiasi lettore.

Molto sorprendente sono le prime pagine del volume che proiettano immediatamente il pubblico in un bagno di sangue senza pietà.

La guerra è sempre distruttiva e Mika rimane l’unica speranza per un mondo migliore. Dato che prima o poi svilupperà i suoi poteri non può finire in mani sbagliate.

Lo splatter, il gore e l’alchimia la fanno da padrone nelle battaglie, numerose fin da subito, ispirandosi agli scontri visti in Fullmetal Alchemist.

Le tavole hanno davvero un ottima impostazione e la leggerezza dei dialoghi dona una lettura scorrevole e immersiva.

I dettagli negli scontri e nelle scene “body horror” (a volte sembra un film di Cronenberg ndr) sono esaustivi e il disgusto è il piatto principale.

I personaggi donano un ottica precisa di quello che ci aspetterà, dato il carisma e la scrittura spessa di questi ultimi da parte dell’autore.

Splatter e “body horror”

La crudeltà della guerra e delle scene splatter è spesso smorzata da qualche “siparietto comico” che aggiunge e mai infastidisce lo scorrere della storia.

Come accennato il mix è ampio e l’autore è riuscito a servire tutti i suoi ingredienti nell’ordine giusto, regalando una storia pulita e attualmente senza sbavatura.

Soft Metal Vampire non è una storia longeva, dato che è composta da 6 volumi e forse per questo l’autore ha voluto partire in quinta senza badare a niente e a nessuno.

Una vera sorpresa che unisce una fantascienza allo stesso tempo distopica in uno scenario leggero ma devastante allo stesso tempo, data l’enorme mole di violenza e disgusto.