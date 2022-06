Nicola Giuseppe Gargiulo 2022-06-27T19:00:57+02:00 Autori: Yuto Suzuki Casa Editrice: Panini Comics Provenienza: Giappone Prezzo: € 5,20 Brossurato bianco e nero Data di pubblicazione: 19/05/2022

Sakamoto Days – Recensione. Il manga ha avuto già un successo incredibile in terra nipponica, è senza ombra di dubbio si conferma come una delle opere più rilevanti attualmente in serializzazione su Shōnen Jump.

Sakamoto Days Vol.1 – L’attuale miglior manga di Shōnen Jump?

Tra gli appassionati sta girando da alcune settimane questa opinione, che pone la storia di Yutu Suzuki come l’attuale miglior serie in circolazione.

L’opinione non si basa solo sui dati di vendita ma anche sulla qualità raffinata della storia, che si ispira dal passato creando una vicenda tutta nuova.

Come spesso abbiamo accennato non bisogna per forza reinventare un genere, ma il modo di raccontare incide sempre, qualsiasi sia il medium.

L’Ineccepibile caratterizzazione dei personaggi principali è assurda e fuori dalle righe e le tavole superbe nella loro impostazione.

Il signor Sakamoto ha uno spessore davvero incredibile e la sua scrittura si pone fin da subito come una delle migliori mai viste.

Taro Sakamoto è il sicario più pericoloso del Giappone, e da alcuni anni per amore ha confermato il suo ufficiale ritiro.

Facendo la promessa alla moglie di non uccidere più nessuno, Taro insieme ad un suo vecchio collega, Shin, si pone come obiettivo “combattere per la giustizia”.

Un input semplice ma allo stesso tempo interessante, che mescola l’azione pura alla commedia più efferata e spassosa, creando un mix unico dal primo volume.

Motore, azione!

L’autore si presenta al lettore dicendo semplicemente che ama i film d’azione, e fin dalle prima pagine ne abbiamo una prova.

John Wick è stato sicuramente una delle sue ispirazioni più rilevanti, dato che il Signor Sakamoto diventa una parodia di quest’ultimo.

Nonostante le basi siano quelle del personaggio interpretato da Keanu Reeves, Suzuki non ha bisogno di altro è fin da subito presenta un personaggio nuovo.

La capacità sublime e celere di Sakamoto Days nel liberarsi fin da subito dei fantasmi delle sue ispirazioni è davvero rilevante, e per questo è una delle migliori serie in circolazione.

Lo “switch” della trama da vicende leggere ad altre più “pesanti” è davvero rilevante e la capacità scritturale dell’autore neanche fa presagire questa finezza.

Oltre ai lungometraggi action, il manga ricorda anche storie e videogiochi come Ichi The Killer, Old Boy vari picchiaduro citando rispettosamente il tutto per poi farci una parodia.

Prima che un manga d’azione pura, Sakamoto Days si pone come una parodia appunto, e spesso ci troviamo di fronte scene assurde che rasentano il sovrannaturale.

Come accennato ad inizio recensione, il manga oltre che una scrittura sublime, pone di fronte al lettore delle tavole dall’impostazione pregiata.

Per questo ogni combattimento o omicidio (che sia di Sakamoto o Shin) rasenta lo spettacolo puro, dato che viene dato spazio solo alle scene action.

I dialoghi sono forse, la parte più “secondaria” di Sakamoto Days, per dei motivi che non vi sveliamo per lasciarvi il gusto della scoperta.

Sakamoto Days – Recensione

Alla domanda che trovate nel titolo senza ombra di dubbio verrà da rispondere sì, visto che oggettivamente non abbiamo nulla che si avvicini a questo manga.

L’ispirazione del passato non intacca una storia comunque originale, capace di regalare un protagonista unico nel suo genere.

L’input è il suo sviluppo è altamente singolare, e l’impostazione artistica delle tavole è lodevole e rispecchia alla grande il volto e l’impronta principale dell’opera.