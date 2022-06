One Piece: pubblicata la guida ufficiale della saga!

One Piece ha fissato le sue “ancore” da oltre 25 anni ormai, e l’autore Eiichiro Oda si sta preparando a partire con il suo arco narrativo finale.

Anche se la storia ha davvero tanto da raccontare molti degli appassionati si rispecchiano ancora nel passato: i lettori di One Piece attualmente vogliono rivivere le vicende più importanti dell’intera epopea a quanto pare.

Proprio per questo la serie ha concesso questa possibilità a tutti gli appassionati, dato che è stata pubblicata la guida ufficiale delle saghe di tutto One Piece fino ad ora.

L’aggiornamento, come accennato è stato condiviso questo fine settimana, confermando una guida ufficiale che specifica quali volumi contengono determinate saghe, così da permettere una scelta accurata.

La Road to Laugh Tale ha rivelato nuove informazioni sul manga, ma mai nessuna è stata così utile come questa pubblicata recentemente.

Quindi se avete il desiderio di immergervi nuovamente nella storia, in calce avete una bella divisione degli archi narrativi:

The new OP25th website has finally given us an updated official subdivision of One Piece arcs/sagas!

Here is how Shueisha currently officially catalogues the 12 One Piece arcs/sagas: pic.twitter.com/JZ0FrX1Uwe

— Artur – Library of Ohara (@newworldartur) June 26, 2022