Come ben sappiamo esistono tanti target e numerosi generi di manga e anime e proprio per questo i neofiti possono “perdersi” quando decidono di approfondire questo medium. Per questo oggi andiamo rispondere alla domanda “Cosa sono i manga Josei?”

Josei è tradotto dal giapponese con “donna” indicando un target demografico virante appunto verso le donne adulte, controbilanciando la sua controparte maschile, ovvero il target Seinen.

Cosa sono i manga Josei? In questo genere di storie incentrate verso un target femminile, la narrazione vige sulla vita quotidiana delle protagoniste, che possono andare ancora al liceo o affrontare la vita adulta.

Cosa sono i manga Josei? Quest’ultima si presenta anche come variante dello shōjo, e quindi le vicende sono appunto più mature, realistiche ed esplicite; partendo anche dai tratti disegnati dall’autore.

Come sempre entrando nello specifico andiamo a stilare alcuni esempi del target, volti anche a consigliare nel caso si voglia affrontare delle storie inerenti.

Cos’è un manga Josei?

Andiamo a scoprire quali sono i manga indicati al target Josei, discutendo di trama e anche di generi comprensivi di queste storie.

Paradise Kiss – Ai Yazawa (1999-2003)

L’autrice del cult Nana è sicuramente uno dei talenti più assodati degli ultimi anni, anche se la sua malattia ha spesso smorzato la sua arte.

Al contrario di quello che si possa pensare, l’opera magna di Yazawa, ovvero Nana, è uno shōjo nudo e crudo, dato che nonostante il realismo, rasenta la dolcezza e l’aria “sognante” tipica per adolescenti.

Paradise Kiss è un manga sentimentale, ma allo stesso tempo affronta tematiche più adulte, classificabili per un target Josei appunto.

Tra sogni, amori frantumati e la dura realtà, il manga parla in maniera verosimile della vita, dell’esistenza e delle emozioni, senza tralasciare nulla al caso.

Planet Manga si è occupata della serializzazione italiana. Paradise Kiss è composto da 10 volumi.

Pet Shop of Horrors – Matsuri Akino (1995 – 1998) – Cos’è un manga Josei?

Pet Shop of Horrors è un manga horror a tinte sentimentali, che rasenta anche lo Yaoi. Per tematiche e trama e quindi indirizzato ad un target di “donne adulte”.

In Italia Dynit ha portato una serie di OAV incentrata su un arco narrativo del fumetto. Potete trovarlo su VVVVID.

Il protagonista della storia è il Conte D proprietario di un negozio di animali a Los Angeles. Ogni cucciolo o animale venduto assume sembianze umane.

Una volta tolta la responsabilità al negoziante, i clienti vanno spesso incontro ad un atroce destino, per via della situazione citata in precedenza.