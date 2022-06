One Piece: svelata la vera identità di Hitetsu!

One Piece è tra i manga più importanti e amati dai lettori che al momento sarà in pausa per un mese in quanto Oda si sta preparando per il suo arco narrativo finale. Nell’ultimo capitolo del manga viene rivelato a sorpresa la vera identità di un alleato della serie.

In tutto l’arco di Wano i fan hanno potuto scoprire come il paese isolato sia una delle isole più importanti della serie. Ora che la lotta su Onigashima è finita e l’arco narrativo di Wano Country è giunto al termine, ulteriori segreti del paese vengono ulteriormente alla luce.

L’ultimo capitolo della serie oltre a porre fine all’arco narrativo di Wano Country, mette le basi per la saga finale.

Wano per vent’anni ha sofferto la tirannia di Kaido e di Orochi o la serie adesso continua a rivelare molti altri segreti ancora nascosti.

Tra quelli più rilevanti, oggi riportiamo che il padre di Oden aveva effettivamente nascosto per tutti questi anni la sua identità sotto una maschera e con un nome diverso.

Parliamo di Hitetsu e in realtà questo è un suo alter ego. Chi si cela sotto quella maschera è Sukiyaki Kozuki, l’ex Shogun di Wano.

Il capitolo 1053 di One Piece continua ad esplorare le ricadute immediate dei combattimenti su Onigashima. Ma mentre Rufy e gli altri festeggiano, Nico Robin ha una conversazione molto illuminante.

In questa occasione scopriamo della prigionia di Sukiyaki nei sotterranei del castello piuttosto che venire ucciso. Nel tempo libero si era coperto come Hitetsu il fabbro. Rivela a Robin che non aveva intenzione di raccontare a Momonosuke la sua vera identità.

Prova vergogna per il fatto di aver permesso a Orochi e Kaido di prendere il controllo di Wano sotto la sua sorveglianza. Quando è sfuggito alla sua prigionia iniziale era troppo tardi.

Wano era già cambiata troppo perché lui potesse fare qualcosa. Ora però potrebbe essere determinante perché ha saputo che l’antica arma Pluton si trova a Wano e probabilmente sarà anche in grado di indicare dove si trova.