Junji Ito’s Maniac: svelate le storie che dovrebbero essere adattate per la serie Netflix

Ito è uno dei più grandi mangaka inerenti al mondo dell’orrore non solo per quanto riguarda i manga e gli anime, ma anche riguardante la cultura pop in generale, dato che ormai è un’artista rinomato in tutto il mondo.

Nell’autunno del 2022 è anche prevista una trasposizione animata di Uzumaki di Toonami per Adult Swim, mentre Netflix sta attualmente preparando Junji Ito’s Maniac. Per questo sono state ipotizzate alcune delle storie più famose dell’autore, che probabilmente saranno adattate dalla serie attualmente in produzione.

Se ancora non avete avuto modo di ascoltare Junji Ito che parla della serie, l’account Twitter ufficiale di Netflix Geeked ha condiviso un video al riguardo che vede l’autore entrare nei dettagli del prossimo inquietante e disturbante progetto:

Di seguito sono elencate le storie più conosciute e famose dell’autore. Probabilmente saranno quelle adattate da Netflix in questa nuova produzione anime.

Enigma of Amigura Fault

Da molti appassionati è considerata una delle storie più profonde e disturbanti del maestro. Il misterioso enigma intorno alla figlia di Amigura è incentrato su una montagna colma di buchi a grandezza “umana” “destinati” alle persone, con uno strano fascino che attira la gente in questo spazio ristretto.

Army of One

Army of One è una storia talmente brutale da destabilizzare qualsiasi mente si approcci alla vicenda. La storia è secondaria nella raccolta di Hellstar Remina e vede un assassino in perdita che non solo toglie vite, ma arriva a cucire insieme persone e animali.

Red Turtleneck

“Red Turtleneck” mescola il senso dell’orribile rendendolo esilarante: un ragazzo successivamente ad un incontro con una donna misteriosa, cerca di tenere la sua testa al proprio posto, visto che quest’ultima vorrebbe staccargliela e aggiungerla alla sua collezione.

La donna si accanisce e il tutto diventa nuovamente macabro e inquietante, e turberà la mente di chiunque abbia paura degli insetti.

Sensor

Una donna si ritrova a camminare da sola sul monte Sengoku e improvvisamente appare un uomo che dice di averla aspettata e la invita in un villaggio vicino. Il villaggio si scopre essere ricoperto di fibre di vetro vulcanico simili a capelli, e tutto brilla di un oro brillante.

La notte, quando gli abitanti del villaggio hanno l’abitudine di guardare il cielo stellato, innumerevoli oggetti volanti non identificati piovono su di loro: l’atto iniziale del terrore che sta per accadere!

Den of the Sleep Demon

Questa storia è praticamente una rivisitazione del personaggio di Freddy Krueger da parte dell’autore, che è riuscito addirittura a renderla più inquietante della storia originale stessa.

Den of the Sleep Demon vede un giovane ragazzo tormentato da una enigmatica figura che cerca di prendere il controllo della sua vita. Da qui scaturisce un’eterna lotta.

The Secret of the Haunted Mansion

The Secret of the Haunted Mansion mostra forse, la creatura più macabra che Ito abbia mai creato. Nella storia è presente un riferimento a una storia del passato che potrebbe far pensare che alcune di queste vicende si sviluppano nello stesso universo.