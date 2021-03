The Junji Ito Masterworks Collection, l’ultimo lavoro di Junji Ito, il maestro dell’horror giapponese, lanciato in Giappone nell’aprile del 2020 sull’app Line MANGA, sarà presto adattato in una serie anime.

Sembra proprio che questo sia un anno particolarmente florido per il mangaka Junji Ito. Non solo quest’anno è previsto l’adattamento anime di Uzumaki, ma anche di The Junji Ito Masterworks Collection, che presenta alcune delle opere più famose di Ito e conta 11 volumi totali, pubblicati tra il 2011-2013.

Per ora questo è tutto quello che sappiamo sull’adattamento.

Questa non sarebbe la prima volta che vediamo un adattamento anime creato per il lavoro di Ito, dato che il 2018 ci ha regalato l’anime Junji Ito Collection, che molti fan credevano non fosse all’altezza dell’opera del maestro. Oltre a questo, il racconto Gyo ha ricevuto un lungometraggio animato, questa volta particolarmente apprezzato.

A proposito di Uzumaki

Junji Ito ha serializzato Uzumaki dal 12 Gennaio 1998 al 30 Agosto 1999 sulle pagine della rivista di seinen manga Big Comic Spirits di Shogakukan.

In Italia il manga è uscito per Edizioni Star Comics nella collana Umami; il primo volume ha esordito il 21 Marzo 2018.

L’adattamento anime era inizialmente previsto per lo scorso anno ma è stato successivamente rimandato a data ancora da definire.

Il cast giapponese è composto da Uki Satake (Space Dandy), Shinichiro Miki (Bleach, Fullmetal Alchemist Brotherhood,Holly e Benji), Toshiro Furukawa (Lamù, Ken il guerriero, Dragonball Z, One Piece), Mika Doi (One Piece, Sailor Moon, Neon Genesis Evangelion) e Mariya Ise (Hunter x Hunter, One Piece, Black Clover).

Hiroshi Nagahama (Mushi-Shi) dirige la serie anime di Uzumaki presso Studio Drive; Colin Stetson (Hereditary) compone la colonna sonora.

La trasposizione, co-prodotta da Production I.G USA e Adult Swim, conterà quattro episodi.

