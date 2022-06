Tra le le uscite Panini DC Italia di agosto 2022 si segnalano l’inizio della Saga di Mondoguerra sulle pagine di Superman e l’arrivo di Joshua Williamson come sceneggiatore sulle pagine di Batman.

Inoltre, per una strana coincidenza, esce la ristampa in volume de Gli Esploratori dell’Ignoto, miniserie di esordio di Tim Sale, disegnatore che negli ultimi giorni sta affrontando seri problemi di salute.

Ecco di seguito, come riportate su Anteprima, tutte le uscite Panini DC Italia di agosto 2022.

Le uscite Panini DC Italia di agosto 2022: le serie regolari

JUSTICE LEAGUE INCARNATE 3

DC CROSSOVER 20 Autori: Joshua Williamson, Dennis Culver, Andrei Bressan, Jesús Merino 18 agosto • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00 Contiene: Justice League Incarnate (2021) #5

Si conclude la miniserie di Joshua Williamson (Flash) e Dennis Culver incentrata sul team guidato dal Presidente Superman! • I veri intenti di Darkseid sono stati rivelati: il tiranno di Apokolips riuscirà a trovare degli alleati per la sua battaglia? • Aquawoman, Thunderer e tanti eroi provenienti da varie Terre del Multiverso sono impegnati in un duello contro delle misteriose forze oscure… • …ma la vera crisi deve ancora arrivare!

BATMAN 53

Autori: Joshua Williamson, Jorge Molina, Mikel Janín, Karl Kerschl 11 agosto • 17×26, S., 40 pp., col. • Euro 5,00 Contiene: Batman (2016) #118, Batman (2016) #119 (II)

L’esordio del nuovo team creativo di Batman! • Emozioni, brividi e intrighi internazionali, oltre a un nuovo nemico apparentemente invincibile! • Un mistero che coinvolge Batman Inc. costringe il Crociato Incappucciato a lasciare Gotham City! • Inoltre, l’arrivo di… una nuova Robin?!

BATMAN 54

Autori: Mariko Tamaki, Matthew Rosenberg, David Lapham 25 agosto • 17×26, S., 40 pp., col. • Euro 5,00 Contiene: Detective Comics Annual (2021) #1

Comincia la nuova, grande saga: Shadows of the Bat! • Il sindaco Nakano ha dato il via alla costruzione di una nuova Arkham Tower nel cuore di Gotham City, e la Bat-famiglia è divisa… • Batman vede la torre come una soluzione imperfetta ma necessaria, mentre Nightwing come una fabbrica di cattivi che non funziona. • Ma i due alleati dovranno mettere da parte i disaccordi, perché in giro c’è un nuovo supercriminale!

JOKER 10

Autori: James Tynion IV, Matthew Rosenberg, Francesco Francavilla 11 agosto • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00 Contiene: Joker Annual (2021) #1

È il momento di fare un altro tuffo nel passato di Joker grazie a una storia speciale disegnata da Francesco Francavilla! • Essere il commissario di Gotham City non è facile per Jim Gordon: il suo matrimonio è naufragato, in città è comparsa Batgirl e le attività di Batman continuano a creare problemi alla polizia… • Ma cosa succederà quando il Principe Pagliaccio del Crimine scatenerà di nuovo la sua furia criminale? • Una lettura perfetta per chi ha amato Batman: Lo specchio nero!

SUPERMAN 39

PANINI DIRECT Autori: Phillip Kennedy Johnson, Daniel Sampere, Sean Lewis, Sami Basri Agosto • 17×26, S., 64 pp., col. • Euro 6,00 Contiene: Action Comics (1938) #1035 (II), #1036, #1037 (I)

Speciale 64 pagine: La Saga di Mondoguerra, il più grande Super-evento dai tempi di La morte di Superman! • La battaglia di una vita: Superman e Authority contro il pianeta dominato dal tiranno spaziale Mongul! • Un angolo finora sconosciuto dell’Universo DC sta per rivelarsi! • In appendice, I racconti di Metropolis, con Jimmy Olsen e il nuovo Guardiano!

JUSTICE LEAGUE 27

PANINI DIRECT Autori: Brian M. Bendis, Ram V, Phil Hester, Christopher Mitten Agosto • 17×26, S., 64 pp., col. • Euro 6,00 Contiene: Justice League (2018) #71 (I), Justice League Dark Annual (2021) #1

La Gang della Scala Reale ha messo a punto uno dei piani più elaborati della storia dell’Universo DC! • Dopo essere a malapena uscita viva da Atlantide, la Justice League Dark si riunisce e si prepara alla battaglia finale! • Serviranno i ricordi di Wonder Woman, Randhir Singh e di un visitatore inaspettato per svelare il mistero sul ritorno di Merlino! • Una storia di lunghezza extra che influenzerà il futuro della magia nell’Universo DC per gli anni a venire!

WONDER WOMAN 30

PANINI DIRECT Autori: Becky Cloonan, Michael W. Conrad, Marcio Takara, Vita Ayala, AA.VV. Agosto • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00 Contiene: Wonder Woman (2016) #782

Wonder Woman è in nord Europa per porgere l’ultimo omaggio a Sigfrido. • Un nemico misterioso trama nell’ombra e il Dr. Psycho esce allo scoperto! • Diana e Deadman vengono attaccati da un esercito di… Wonder Woman?! • Nel frattempo, le Amazzoni della Bana-Mighdall combattono la Manticora.

FLASH 28

PANINI DIRECT Autori: Jeremy Adams, Fernando Pasarin, Matt Ryan, Jeromy Cox Settembre • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00 Contiene: Flash (2016) #777

Flash unisce le forze con la Justice League Dark e la principessa di Gemworld, Amethyst! • Una corsa contro il tempo per sventare i piani malvagi di Eclipso, pronto a scatenare la sua influenza su tutto il creato! • Sulla Terra, Irey sta per cacciarsi in uno dei guai peggiori nei quali i gemelli West si siano mai trovati! • Il ciclo mistico ideato da Jeremy Adams e Fernando Pasarin si avvia alla sua spettacolare conclusione!

LANTERNA VERDE 28

PANINI DIRECT Autori: Geoffrey Thorne, Tom Raney, Marco Santucci, Maria Laura Sanapo Settembre • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00 Contiene: Green Lantern (2021) #10

Ci avviciniamo alla conclusione della run di Geoffrey Thorne! • John Stewart è stato un marine, un architetto e una Lanterna Verde… e forse ora è l’unico che può fermare i piani del Portatore di Luce! • Ma per fare questo dovrà scegliere una strada nuova che cambierà una volta per sempre il suo ruolo nell’Universo DC! • Intanto, a Oa, Jo Mullein deve affrontare il formidabile Anti-Guardiano… e la posta in gioco è altissima!

JLA DI GRANT MORRISON 1

DC BEST SELLER Autori: Grant Morrison, Howard Porter, John Dell 8 settembre • 16×21, B., 96 pp., col. • Euro 4,90 Contiene: JLA (1997) #1/4

DISPONIBILE ANCHE IN EDIZIONE VARIANT • Euro 6,90

Un gruppo di alieni che si fa chiamare Hyperclan arriva sostenendo di rappresentare la soluzione a ogni problema della Terra. • È giusto rinunciare al libero arbitrio per sentirsi protetti da ogni minaccia? • Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman, Flash, Lanterna Verde e Martian Manhunter affrontano i limiti e la responsabilità dell’essere eroi! • L’inizio del più grande blockbuster a fumetti dell’era moderna, scritto e diretto dal geniale Grant Morrison!

SUPERMAN DI JOHN BYRNE 20

DC BEST SELLER Autori: John Byrne, Jerry Ordway, Roger Stern, Ron Frenz, AA.VV. 18 agosto • 16×21, B., 96 pp., col. • Euro 4,90 Contiene: Adventures of Superman (1987) #444, Superman (1987) #22, Superman Annual (1987) #2

Il volo di John Byrne con Superman si conclude con uno dei colpi di scena più sconvolgenti della storia dei comics! • Il mistero di Supergirl rivelato! • Dalla Zona Fantasma, l’assalto dei criminali più spietati di Krypton! • L’Uomo d’Acciaio di fronte alla scelta di infrangere il suo giuramento più sacro!

DARK KNIGHTS OF STEEL 2

PANINI DIRECT Autori: Tom Taylor, Yasmine Putri Agosto • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00 Contiene: Dark Knights of Steel (2021) #3/4

Continua la saga fantasy medievale di Tom Taylor e Yasmine Putri con protagonisti i supereroi DC! • L’avvento dell’astronave degli El fu un momento cruciale per il regno, ed è allora che nacque un’inquietante profezia! • Ma come riuscirono i kryptoniani a ottenere il potere? E quale evento catastrofico innescò quel che sarebbe seguito? • Inoltre, Batman scopre un segreto che potrebbe essere la chiave di tutto…

Le uscite Panini DC Italia di agosto 2022: i volumi

BATGIRLS VOL. 1: IN UN MODO O NELL’ALTRO

PANINI DIRECT – DC SPECIAL Autori: Becky Cloonan, Michael Conrad, Jorge Corona Agosto • 17×26, B., 160 pp., col. • Euro 17,00 Contiene: Batman (2016) #115 (II), #116 (II), #117 (II), Batgirls (2022) #1/6

Fear State si è conclusa, ma la minaccia della Veggente non è ancora stata sventata. Chi l’affronterà? Be’, due Batgirl sono meglio di una! • Cassandra Cain e Stephanie Brown sono le protagoniste della serie team-up che stavate aspettando! • A guidarle da remoto, Barbara Gordon, l’originale Ragazza Pipistrello poi divenuta Oracle. • Testi di Becky Cloonan e Michael Conrad (Wonder Woman) per le estrose tavole di Jorge Corona (Middlewest)!

BATMAN: LA SORTE CHE COLPÌ GOTHAM

DC DELUXE Autori: Mike Mignola, Richard Pace, Troy Nixey, Dennis Janke Settembre • 18,3×27,7, C., 160 pp., col. • Euro 23,00 Contiene: Batman: The Doom that Came to Gotham (2000) #1/3

Mike Mignola, uno dei più apprezzati fumettisti al mondo, alle prese con il Cavaliere Oscuro! • Negli anni 20, dopo aver accidentalmente risvegliato il Guardiano della Soglia, Batman deve affrontare forze soprannaturali che minacciano di distruggere Gotham! • Un affezionato omaggio all’orrore cosmico, con versioni alternative di Demon, Due Facce, il Pinguino e Ra’s al Ghul! • Un volume davvero speciale dalla mente dietro al fenomeno Hellboy!

BATMAN: LA SETTA

DC DELUXE Autori: Jim Starlin, Bernie Wrightson Settembre • 18,3×27, C., 208 pp., col. • Euro 28,00 Contiene: Batman: The Cult (1989) #1/4

Atmosfere horror per un’avventura batmaniana magistralmente disegnata da Bernie Wrightson e scritta da Jim Starlin! • Un carismatico sciamano con radici antiche raduna i senzatetto di Gotham allo scopo di creare un esercito contro il crimine… • …ma le motivazioni del santone sono pure o ci sono ragioni più sinistre? E come reagirà Batman quando verrà in contatto con la setta? • Una storia classica di due leggende del fumetto americano!

BATMAN VS. LUCA WOLF: UN LUPO A GOTHAM

FABLES COLLECTION Autori: Bill Willingham, Brian Level Settembre • 17×26, B., 160 pp., col. • Euro 17,00 Contiene: Batmav vs. Bigby: A Wolf in Gotham (2021) #1/6

Bill Willingham torna a scrivere le gesta di uno dei personaggi più amati di Fables: Luca Wolf! • Le strade di Gotham sono flagellate da tremendi delitti. Nonostante le sue abilità di detective, l’Uomo Pipistrello non riesce a dare una spiegazione a questi strani eventi. • Ma cosa accadrebbe se ad aiutarlo fosse il lupo cattivo delle fiabe? Il Cavaliere Oscuro sta per dare il via a una delle indagini più insolite della sua carriera! • Una miniserie perfetta per tutti i lettori di Batman che volessero conoscere il mondo di Fables!

BATMAN: I RACCONTI DI STEVE ENGLEHART

DC EVERGREEN Autori: Steve Englehart, Marshall Rogers, Walter Simonson Agosto • 17×26, C., 456 pp., col. • Euro 42,00 Contiene: Detective Comics (1939) #439, #469/476, Batman (1940) #311, Batman: Legends of the Dark Knight (1989) #109/111, Batman Chronicles (1995) #19, Legends of the DC Universe (1998) #26, #27, Batman: Dark Detective (2005) #1/6

Affiancato da artisti leggendari come Marshall Rogers, Walter Simonson, Terry Austin e Irv Novik, Steve Englehart ha mostrato una visione unica e innovativa del Cavaliere Oscuro. • La struggente storia d’amore tra Bruce Wayne e Silver St. Cloud si interseca con le folli macchinazioni di Hugo Strange mettendo in discussione la missione di Batman. • Un Joker sempre più folle e omicida arriva persino a minacciare Aquaman e Atlantide! • Raccolta in un unico volume, da Strange Apparition fino a Dark Detective, l’opera di uno degli scrittori più influenti della storia di Batman!

CATWOMAN DI ED BRUBAKER VOL. 3: SOTTO PRESSIONE

PANINI DIRECT – DC EVERGREEN Autori: Ed Brubaker, Paul Gulacy, Sean Phillips, Diego Olmos, AA.VV. Settembre • 17×26, C., 312 pp., col. • Euro 33,00 Contiene: Catwoman (2002) #25/37

Termina la raccolta in volume delle fantastiche storie di Ed Brubaker che nei primi anni Duemila hanno ridefinito Catwoman e il suo mondo! • Gotham City è dilaniata da una terribile guerra tra bande! • La Felina Fatale deve fare in modo che gli abitanti del suo quartiere, l’East End, non paghino le conseguenze di questo bagno di sangue! • Infine, cosa accadrà quando Selina Kyle sarà costretta a scontrarsi con il sicario noto come Mister Zeiss? E Batman la aiuterà?

GLI ESPLORATORI DELL’IGNOTO

DC LIBRARY Autori: Jeph Loeb, Tim Sale Agosto • 17×26, C., 224 pp., col. • Euro 28,00 Contiene: Challengers of the Unknown (1991) #1/8, Challengers of the Unknown TPB

La prima storica collaborazione tra Jeph Loeb e Tim Sale, antecedente anche a Batman: Cavaliere maledetto! • Gli Esploratori dell’Ignoto erano i più grandi avventurieri del mondo, ma oggi le loro gesta sono relegate a vecchi albi a fumetti. • L’esplosione della loro sede sarà però l’inizio del loro caso più audace di sempre! • Un volume imperdibile e artisticamente all’avanguardia che ha lanciato due strepitose carriere!

TITANS UNITED: LEGAMI

PANINI DIRECT Autori: Cavan Scott, José Luis López Guardia Settembre • 17×26 C., 200 pp., col. • Euro 26,00 Contiene: Titans United (2021) #1/7

Nightwing, Donna Troy, Superboy, Starfire, Raven, Beast Boy e Red Hood: tutti insieme, ancora una volta! • Alcuni criminali sembrano in grado di usare i poteri dei Titans… • …colpa di un solo nemico o di un’intera cospirazione? • Un caso che tocca da vicino Superboy, deciso a trovare risposte anche per se stesso.

TEEN TITANS ACADEMY: LA SCUOLA DEI GIOVANI EROI

PANINI DIRECT – DC MAXISERIE Autori: Tim Sheridan, Robbie Thompson, Rafa Sandoval, Eduardo Pansica, AA.VV. Settembre • 17×26, B., 408 pp., col. • Euro 31,00 Contiene: Teen Titans Academy (2021) #1/12, #14/15, Suicide Squad (2021) #3, Teen Titans Academy Yearbook (2021) #1

Istruirsi non è mai stato così appassionante! • La classe comprende una velocista australiana, un trio di teenager goth(amiti) ossessionati da Batman, un gorilla intelligente, un mutaforma e Billy Batson (vale a dire Shazam!). • Il corpo docente è composto da alcuni dei membri storici dei Teen Titans, tra cui Nightwing, Starfire, Raven e Cyborg. Ma la scuola nasconde segreti inquietanti e una matricola è destinata a diventare… il letale Red X! Inoltre, la classe dovrà vedersela con una città in rivolta. • In un’unica soluzione, la serie che ha conquistato vecchi e nuovi lettori dei Titans!

BLACK MANTA: ASSASSINI DEL MARE

PANINI DIRECT – DC SPECIAL Autori: Chuck Brown, Valentine De Landro, Matthew Smith Settembre • 17×26, B., 152 pp., col. • Euro 16,00 Contiene: Black Manta (2021) #1/6

La prima serie dedicata allo storico avversario di Aquaman! • Convinto di essere prossimo alla morte, Black Manta cerca di lasciare un’eredità leggendaria anche a suo figlio Aqualad. • Un misterioso cimelio metallico potrebbe essere quello che sta cercando… ma altre creature sottomarine sono sulle sue tracce! • Un’altra importantissima tessera nella mitologia di Aquaman scritta da Chuck Brown!

PRESIDENTE LEX

PANINI DIRECT – EVENTI DC Autori: Greg Rucka, J.M. DeMatteis, Ed McGuinness, Mike Wieringo, AA.VV. Agosto • 17×26, C., 296 pp., col. • Euro 32,00 Contiene: Adventures of Superman (1987) #581, 586, Superman: The Man of Steel (1991) #108/110, Lex Luthor: The Unauthorized Biography (2001) #1, Secret Files & Origins: President Luthor (2001) #1, Superman (1987) #162/165, Superman: Lex 2000 (2001) #1

Cosa potrebbe mai desiderare di più Lex Luthor, l’uomo più potente di Metropolis? La Casa Bianca, naturalmente! • E per vincere la lotta per la maggiore carica del paese, il famoso miliardario non guarderà in faccia nessuno! • Durante la campagna presidenziale, solo una cosa sarà sicura: nessuno dovrà soffrirne più dell’Uomo d’Acciaio! • La raccolta di uno degli eventi più importanti della storia editoriale di Superman, che portò risvolti inattesi per l’intero Universo DC!

DC ABSOLUTE: PROMETHEA VOL. 1

Autori: Alan Moore, J.H. Williams III, Mick Gray Dicembre • 20,5×31, C., 384 pp., col., con slipcase • Euro 55,00 Contiene: Promethea (1999) #1/12

Uno dei capolavori dell’esoterismo a fumetti! • Quando Sophie Bangs, una normale studentessa che vive in una strana e futuristica New York, scopre di essere legata alla misteriosa entità di Promethea, l’incarnazione vivente dell’immaginazione, la sua vita cambia per sempre! • Sophie dovrà scoprire qual è il suo legame con Promethea e imparare i segreti dei suoi predecessori prima di essere distrutta da un antico arcinemico! • Il primo volume del tour de force magico di Alan Moore e J.H. Williams III, in un’edizione lussuosa e con tanti extra!

DC OMNIBUS: FLASHPOINT

PANINI DIRECT Autori: Geoff Johns, Francis Manapul, Andy Kubert, Scott Kolins, AA.VV. Settembre • 18,3×27,7, C., 1512 pp., col., con sovraccoperta • Euro 114,00 Contiene: Flashpoint (2011) #1/5, Flash (2010) #8/12, Booster Gold (2007) #44/47, Flashpoint: Abin Sur the Green Lantern (2011) #1/3, Flashpoint: Batman Knight of Vengeance (2011) #1/3, Flashpoint: Citizen Cold (2011) #1/3, Flashpoint: Deadman and the Flying Graysons (2011) #1/3, Flashpoint: Deathstroke and the Curse of the Ravager (2011) #1/3, Flashpoint: Emperor Aquaman (2011) #1/3, Flashpoint: Frankenstein and the Creatures of the Unknown (2011) #1/3, Flashpoint: Green Arrow Industries (2011) #1, Flashpoint: Grodd of War (2011) #1, Flashpoint: Hal Jordan (2011) #1/3, Flashpoint: Kid Flash Lost (2011) #1/3, Flashpoint: Lois Lane and the Resistance (2011) #1/3, Flashpoint: Project Superman (2011) #1/3, Flashpoint: Reverse/Flash (2011) #1, Flashpoint: Secret Seven (2011) #1/3, Flashpoint: The Canterbury Cricket (2011) #1, Flashpoint: The Legion of Doom (2011) #1/3, Flashpoint: The Outsider (2011) #1/3, Flashpoint: The World of Flashpoint (2011) #1/3, Flashpoint: Wonder Woman and the Furies (2011) #1/3

Qualcosa o qualcuno ha alterato il tempo, sostituendo il mondo di Barry Allen con uno completamente diverso! • Sulla nuova Terra nessuno ha mai sentito parlare di Flash o della Justice League, né tantomeno di Superman! • Il pianeta è sull’orlo della distruzione, mentre Wonder Woman e le Amazzoni sono in guerra contro Aquaman e gli Atlantidei! • Per la prima volta raccolto in un unico volume, l’intero scenario Flashpoint che ha cambiato il volto dell’Universo DC!

DC OMNIBUS: STARMAN VOL. 3

PANINI DIRECT Autori: James Robinson, Tony Harris, Bret Blevins, Michael Zulli, AA.VV. Dicembre • 18,3×27,7, C., 432 pp., col., con sovraccoperta • Euro 50,00 Contiene: The Shade (1997) #1/4, Starman (1994) #30/38, Starman Annual (1996) #2, Starman: Secret Files (1998) #1

Terzo appuntamento con le storie dell’ultimo Starman! • Dopo aver raccolto il manto del fratello, Jack Knight continua a imparare il significato di cosa significhi essere un eroe… • Le alleanze con Batman e con la Lanterna Verde della Golden Age Alan Scott per salvare il mostruoso Solomon Grundy! • Inoltre, storie d’amore immortali, il rendez-vous annuale con il fratello morto, il ritorno della Nebbia e la miniserie completa dell’Ombra!

DC CLASSIC: FLASH VOL. 2

PANINI DIRECT – DC CLASSIC SILVER AGE Autori: John Broome, Gardner Fox, Carmine Infantino Dicembre • 17×26, C., 424 pp., col., con sovracoperta • Euro 37,00 Contiene: Flash (1959) #117/132

Continuano le avventure classiche di Flash! • Ci sono due Velocisti Scarlatti: Barry Allen e Jay Garrick. Quest’ultimo era il personaggio dei fumetti che appassionava il primo da ragazzino. La realtà è molto diversa, o meglio… molteplice! • Contiene pietre miliari adorate dai lettori come Flash dei due mondi! e Doppio pericolo sulla Terra!. • Una tappa cruciale della Silver Age dei comics!

HELLBLAZER: ASCESA E CADUTA

DC BLACK LABEL COMPLETE COLLECTION Autori: Tom Taylor, Darick Robertson, Diego Rodriguez Agosto • 21,6×27,7, C., 152 pp., col., con sovraccoperta • Euro 26,00 Contiene: Hellblazer: Rise and Fall (2020) #1/3

Un miliardario cade dal cielo finendo infilzato sulla guglia di una chiesa. Sulla sua schiena, due ali d’angelo! • La detective Aisha Bukhari sarà costretta a chiedere aiuto al suo vecchio amico d’infanzia, l’investigatore dell’occulto John Constantine. • Quando coloro che fanno parte dell’1% iniziano a morire come mosche… Hellblazer alzerà un dito? E se sì… quale? • Tom Taylor e Darick Robertson insieme per una nuova, dissacrante storia di di Constantine!

DMZ VOL. 7: POTERI DI GUERRA

DC BLACK LABEL HITS Autori: Brian Wood, Riccardo Burchielli, Kristian Donaldson, Nikki Cook Agosto • 17×26, B., 176 pp., col. • Euro 17,00 Contiene: DMZ (2005) #35/41

Il settimo capitolo della storia distopica creata da Brian Wood e Riccardo Burchielli! • Con l’elezione del nuovo governatore di New York, la vita nella DMZ è pronta a ricominciare. Ma senza soldi e potere politico la rinascita della città è destinata a fallire miseramente. • Per questo il governatore chiederà al fotoreporter Matthew Roth di compiere una missione speciale che non promette niente di buono. • Contiene due storie speciali incentrate su Zee e su alcuni soldati… pericolosamente annoiati.

Y, L’ULTIMO UOMO VOL. 9: MADREPATRIA

DC BLACK LABEL HITS Autori: Brian K. Vaughan, Pia Guerra, Goran Sudžuka, José Marzán Jr. Agosto • 17×26, B., 152 pp., col. • Euro 16,00 Contiene: Y: The Last Man (2002) #49/54

Il penultimo volume del capolavoro di Brian K. Vaughan e Pia Guerra! • Con l’aiuto di 355, Yorick è vicino a ricongiungersi con l’amore che ha perso in seguito alla catastrofe che ha cancellato gli uomini dalla faccia della Terra. • Ma le sue traversie non sono ancora finite, e il ragazzo incontrerà il responsabile del disastro che ha distrutto l’umanità! • Uno dei fumetti più acclamati e premiati degli anni 2000!

REFRIGERATOR FULL OF HEADS: UN FRIGORIFERO PIENO DI TESTE

DC HILL HOUSE Autori: Rio Youers, Tom Fowler Settembre • 17×26, C., 160 pp., col. • Euro 21,00 Contiene: Refrigerator Full of Heads (2021) #1/6

Il seguito sui generis di Una cesta piena di teste, la storia che ha lanciato in Italia l’etichetta horror della DC Hill House Comics! • La magica ascia che lascia vive le teste delle persone che decapita è ancora sul fondo delle acque della costa di Brody Island… • Qualcuno la sta cercando, e forse cerca anche altro… ma con che intenzioni? E, soprattutto, come reagiranno i motociclisti del luogo? • Un’opera che si rifà ai B-movie degli anni 70 e 80, con tanta azione, horror e trovate fuori di testa!

Le uscite Panini DC Italia di agosto 2022: riproposte e ristampe