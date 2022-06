Dragon Ball Super: svelata una particolarità sull’anatomia dei namecciani

Dragon Ball Super: Super Hero ha spostato l’attenzione su PIccolo e su Gohan, i quali devono affrontare Gamma 1 e Gamma 2, i due nuovi androidi che rappresentano l’Armata del Fiocco Rosso, creati dallo scienziato Dr. Hedo.

Recentemente Toriyama ha rilasciato diverse interviste e in alcune di queste ha confessato che Piccolo è il suo attuale personaggio preferito.

Ha anche parlato delle sue sensazioni dopo aver visto il film e ha aggiunto di essere entusiasta del risultato finale come non gli era mai successo.

Adesso riportiamo un aggiornamento tratto sempre da una sua intervista in cui il mangaka rivela una novità interessante sull’anatomia della razza Namecciana.

Toriyama fornisce ai fan qualcosa che molti non hanno mai considerato prima. Nella nuova intervista, è stato domandato a Toriyama dei piedi di Piccolo, notando che il Namecciano non si è mai tolto le scarpe.

Di seguito riportiamo la risposta di Akira Toriyama:

“Eh? Non si è mai tolto le scarpe? Anche questa è una sorpresa per me. Penso che siano più o meno gli stessi dei piedi terrestri, ma le sue unghie dei piedi sono nere, come le unghie delle sue mani“. Di fatto in Dragon Ball Super: Super Hero le unghie di Piccolo sono colorate di nero.

Toriyama ha anche approfondito la storia di Piccolo mettendo in risalto quanto sia diverso dagli altri Namecciani:

“Piccolo è un personaggio piuttosto complesso. In origine era il Re demone Piccolo che si separò dal Dio che aveva creato le sfere del drago della Terra. Ma poi fu sconfitto da Goku, e il bambino, o meglio il clone di se stesso, che si era lasciato alle spalle partecipò al torneo Tenkaichi Budokai chiamandosi Piccolo per nascondere la sua vera identità.

Poi, durante la battaglia contro Freezer, si è potenziato fondendosi con un namecciano di nome Nail e anche in seguito si è ricombinato con Dio che ci porta al presente. È un passato così complicato che anche io ho difficoltà a ricordare.”

La maggior parte dei Namecciani sono tipi saggi e i tipi da combattimento come Piccolo sono rari. Sono ancora una razza misteriosa dunque al punto da diventare un rompicapo anche per Akira Toriyama.