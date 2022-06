Dr. Stone: il manga torna quest’estate con un nuovo one-shot!

Dr. Stone è terminato all’inizio di quest’anno, ma oggi riportiamo una novità importante.

La serie sta preparando un ritorno speciale con un nuovo one-shot che uscirà quest’estate.

La serie manga originale di Riichiro Inagaki e Boichi ha concluso la sua serializzazione su Weekly Shonen Jump di Shueisha totalizzando 232 capitoli.

Ma mentre la serie è giunta alla sua conclusione, c’erano già alcuni piani in atto per continuare il manga con una nuova voce per aiutare a celebrare l’uscita di un nuovo anime speciali in uscita quest’estate.

In concomitanza con l’uscita dello speciale anime Dr. Stone: Ryusui il 10 luglio, è stato confermato che il manga tornerà per un nuovo capitolo speciale, uno one-shot, sul numero del 4 luglio della rivista Weekly Shonen Jump.

Di recente infatti abbiamo proprio riportato alcune parole di Inagaki che affermava a sorpresa che nonostante la fine della serializzazione del manga ci sarebbero state novità.

Maggiori dettagli sul nuovo capitolo saranno rivelati verso la fine del mese.

L’annuncio ufficiale del nuovo one-shot di Dr. Stone arriva dalla pagina Twitter ufficiale del manga e di seguito ne riportiamo il contento:

Dr. Stone: Ryusui sarà uno speciale di un’ora che introdurrà i fan a Ryusui Nanami, che svolge un ruolo incredibilmente importante per il resto della serie in futuro.

Ricordiamo anche che una terza stagione animata è ora in sviluppo e il suo debutto è programmato il prossimo anno.

È possibile recuperare le prime due stagioni di Dr. Stone in streaming su Crunchyroll sottotitolate in italiano.

Di seguito riportiamo anche la sinossi della serie: