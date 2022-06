One Piece: un Cliffhanger mostra alcune novità nella saga di Wano!

One Piece ha occupato tantissimi numeri di Weekly Shonen Jump con la saga di Wano, che ha finalmente raggiunto il suo culmine grossolanamente, dato che le ultime battute sono ancora in corso.

Le ultime tavole hanno visto Luffy raggiungere e scavalcare il livello combattivo di Kaido, anche se il pirata sta affrontando le conseguenze della sua opposizione.

Tutto questa ha ovviamente scosso tutto il mondo e le conseguenze sono ancora poco chiare al momento, e ovviamente coinvolgerà tutti i Mugiwara. Ricordiamo che anche le taglie ovviamente, stanno per essere aggiornate.

Dopo l’incredibile combattimento contro Kaido, il pubblico si sta chiedendo come reagirà il nuovo mondo, e di come quest’ultimo accetterà tutte le novità portate da Luffy, Law, Kidd e tutti gli altri in questa longeva saga.

Senza ombra di dubbio il Governo Mondiale non è contento di quanto accaduto, e proprio per questa darà a Luffy una taglia davvero stratosferica, dato che ha sconfitto uno degli Imperatori più temibili che il mondo di One Piece abbia mai conosciuto.

Questi nuovi aggiornamenti arrivano per mano di Apoo, che ha portato la tanto attesa notizia riguardante le nuove taglie a Eustass Kid.

L’affidabile informatore ha dichiarato che gli eventi inerenti alle battaglie di Wano sono state divulgate al Governo Mondiale e senza ombra di dubbio questo ha mutate le taglie di tutti i pirati presenti. “Tutte le vostre taglie e i nomi che annunciano i nuovi Imperatori dei Mari sono lì”, riferisce Apoo a proposito dei giornali presenti.

Come sempre Oda sta creando un hype incredibile intorno a queste nuove cifre, che saranno rivelate nel capitolo 1053 in uscita domenica. Ricordiamo che il Governo dopo la sconfitta di Kaido ha davvero troppo da perdere, e il controllo è ormai sfuggito di mano.

Luffy è riuscito a battere Kaido e senza ombra di dubbio la sua taglia sarà da record, è altamente impossibile che quest’ultima rimanga immutata, dato che Cappello di Paglia questa volta ha condotto un’impresa unica.

Ora, l’unica domanda da porsi è se Luffy riuscirà o meno a battere Kaido anche al riguardo della taglia, dato che probabilmente supererà anche quella dell’Imperatore.