Vinland Saga: Makoto Yukimura parla della nuova stagione

Vinland Saga è la sanguinosa serie anime nordica di Makoto Yukimura e sta per tornare con una seconda stagione animata.

A differenza della prima stagione, la seconda sarà prodotta da Studio MAPPA e non più da WIT Studio.

Oggi riportiamo un aggiornamento relativo all’intervista proprio del mangaka che dà un’idea migliore del successo della serie e alla popolarità di Thorfinn.

Nell’intervista, rilasciata dall’account Twitter ufficiale di Vinland Saga, Makoto Yukimura ha detto questo:

“Quello che mi ha davvero sorpreso quando è stata annunciata la prima stagione è stato che c’erano molti spettatori dall’estero.

Può darsi che le animazioni giapponesi vengano distribuite molto rapidamente in tutto il mondo tramite Netflix o Amazon Prime, ma sento che gli anime hanno attirato l’attenzione della gente all’estero già da molto tempo e ne sono grato.

Anche se ho visto commenti sui social media di persone che si chiedevano perché uno come me, che vive su un’isola dell’Estremo Oriente, crea una storia sui Vichinghi in Europa, sento che non ci sono confini per godersi gli anime.

Makoto Yakimura si sente soprattutto fortunato di vivere in un’era in cui Vinland Saga può essere goduto da qualsiasi parte del mondo.

La prima stagione ha avuto molto successo e gli è stato chiesto molto della seconda.

Chiaramente il mangaka non ha potuto rispondere a questa domanda.

L’intervista è stata condivisa dalla pagina Twitter ufficiale della serie Vinland Saga e di seguito è possibile guardarla:

⚔TVアニメ「#ヴィンランド・サガ」SEASON 2 ⚔

Makoto Yukimura Special Interview Video Released 幸村誠先生の単独インタビュー映像が公開🎬

是非ご覧ください🎤 Don't miss the interview with the original author, Makoto Yukimura! 【Youtube URL】https://t.co/wQDYkx4GAQ#VINLAND_SAGA pic.twitter.com/nHHK6vkNKz — TVアニメ「ヴィンランド・サガ」/「VINLAND SAGA」Official (@V_SAGA_ANIME) June 9, 2022

Coloro che non hanno ancora avuto modo di guardare la tragica storia di Thorfinn e della sua ricerca di vendetta, possono recuperare la prima stagione su Amazon Prime.

La sinossi è la seguente: