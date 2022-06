L'anti-eroina della DC festeggia tre decadi dal suo esordio in Batman: The Animated Series

La DC celebrerà a settembre i 30 anni di Harley Quinn, personaggio che dai cartoni animati di Batman è cresciuto fino a diventare un’icona pop globale, tanto che si vocifera che prossimamente potrà essere interpretata da Lady Gaga al cinema.

Harleen Frances Quinzel, alias Harley Quinn, ha debuttato (sul piccolo schermo) in “Joker’s Favor“, il 22° episodio della storica serie animata Batman: The Animated Series l’11 settembre 1992, e 30 anni dopo la DC pubblicha l’Harley Quinn 30th Anniversary Special, un’antologia one-shot di 96 pagine in formato prestige che sarà in vendita il 13 settembre, a soli due giorni dal compleanno vero e proprio .

Come molti degli speciali per l’80° anniversario della DC degli ultimi anni, lo Speciale per il 30° anniversario di Harley Quinn presenterà una selezione dei maggiori autori di Harley degli ultimi anni, inclusi gli sceneggiatori Amanda Conner, Jimmy Palmiotti, Stephanie Phillips, Stjepan Šejić, Sam Humphries, Kami Garcia, Rob Williams, Mindy Lee, Terry Dodson, Cecil Castellucci, Rafael Scavone e sì, ovviamente anche Paul Dini, co-creatore del personaggio insieme a Bruce Timm per Batman: TAS.

Gli artisti che daranno vita alle storie includono Chad Hardin, Guillem March, Riley Rossmo, Šejić, Erica Henderson, Jason Badower, Mico Suayan, John Timms, Dodson, Rachel Dodson, Dan Hipp e Rafael Albuquerque.

“Sei cordialmente invitato a un’enorme stravaganza che celebra il 30° compleanno della Principessa Clown del Crimine in questo fantastico speciale!” recita la sinossi diffusa dalla DC a Newsarama. “Esatto: Harley Quinn compie 30 anni in grande stile e ha invitato una squadra di suoi vecchi amici creativi a unirsi a lei per una sequenza killer di storie incredibili!”

Le variant cover di Harley Quinn 30th Anniversary Special

Dal momento che la malvagia spalla, diventata antieroe, diventata eroe, Harley Quinn, è già un personaggio popolare che appare spesso sulle copertine variant, il suo speciale presenterà ovviamente diverse copertine variant di artisti come Conner, Bruce Timm, J. Scott Campbell , Adam Hughes, Stanley “Artgerm” Lau, Lee Bermejo, Jerome Opeña, Dodson e Šejić.

Le variant cover per i 30 anni di Harley Quinn

E solo per essere sicuri che tutti i lettori DC sappiano che è il suo anniversario, la DC pubblicherà anche le varianti del 30° anniversario di Harley Quinn su vari titoli di settembre, tra cui Wonder Woman #791, The Flash #786, Poison Ivy #4, Nightwing #96, Harley Quinn # 22, Action Comics #1047, e un titolo aggiuntivo che sarà annunciato in seguito.