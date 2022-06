One Punch-Man: confermato il regista di Fast and Furious per il film

One-Punch Man è tra le serie più di successo e amate tra gli appassionati. L’eroe pelato che si sbarazza di tutti i nemici con un solo pugno sta per fare il suo ritorno sullo schermo.

Un nuovo aggiornamento molto importante relativo a quanto detto svela il nome del regista che si occuperà della supervisione del film live-action della Sony di One Punch-Man.

Di chi si tratta? Si tratta del regista di Fast & Furious, Justin Lin e sarà anche affiancato nei lavori da diversi personaggi molto importanti del grande schermo.

L’aggiornamento arriva sulla scia dell’uscita di Lin da Fast X (Fast & Furious X). Stando ai nuovi dettagli, One-Punch Man ha portato il regista alla supervisione presso la Sony Pictures.

Justin Lin non sarà l’unico coinvolto nel progetto. Di fatto sarà affiancato da Scott Rosenberg e Jeff Pinkner che si occupano della sceneggiatura del film.

Coloro appassionati di cinema conoscono sicuramente i due personaggi. Infatti hanno lavorato anche su Jumanji: The Next Level e Venom.

Per quanto riguarda la produzione, Avi Arad e Ari Arad produrranno One-Punch Man insieme a Lin.

Il trio sta lavorando con Pinkner e Rosenberg per riscrivere una sceneggiatura per il film. In questo momento, secondo quanto riferito, la Sony Pictures vorrebbe iniziare le riprese entro la fine dell’anno.

Tuttavia al momento non è stato annunciato alcun casting per l’adattamento anime.

Per chiunque non abbia familiarità con One-Punch Man, la serie è uscita anni fa inizialmente non nel modo convenzionale, Infatti veniva pubblicato del mangaka ONE sul web.

Solo successivamente Yusuke Murata ha proposto a ONE che avrebbe ridisegnato i capitoli già pubblicati e che avrebbe continuato a con lui il lavoro. ONE ha quindi accettato.

Yusuke Murata ha continuato a rendere popolare la serie con un adattamento manga. Madhouse ha poi sviluppato l’adattamento anime di One Punch-Man.

Le stagione al momento sono due stagioni. One-Punch Man è uno dei titoli di supereroi più popolari grazie al suo protagonista Saitama. L’uomo calvo è la persona più forte esistente ed è in grado di sconfiggere qualsiasi mostro con un solo pugno.