Overlord: confermata la data di rilascio della quarta stagione con un nuovo trailer

Overlord è uno dei tanti franchise anime che tornano con una nuova stagione quest’estate. A tal proposito riportiamo oggi la data di uscita della quarta stagione dell’adattamento animato con un nuovo trailer che è possibile guardare sopra.

La serie anime ha concluso la sua terza stagione qualche tempo fa. In seguito Kadokawa ha annunciato di avere in programma di riportare la serie di Overlord con una nuova stagione prevista quest’estate.

Ma non si ferma a questo, infatti in futuro è previsto un nuovo film di cui al momento non conosciamo una data di uscita.

Tornando alla quarta stagione dell’anime, ricordiamo che gli episodi riprenderanno riprenderanno dal cliffhanger della terza stagione. Questi proietteranno gli appassionati a vedere Ainz Ooal Gown affrontare una regione più grande che mai.

La quarta stagione di Overlord sarà presentata in anteprima come parte del programma anime dell’estate 2022. Il nuovo trailer che abbiamo condiviso annuncia che la nuova stagione animata di Overlord debutterà ufficialmente il 5 luglio in Giappone.

Al momento non c’è ancora una licenza streaming internazionale. Tuttavia molto probabilmente non si dovrà aspettare molto data la popolarità della serie.

Questo nuovo trailer presenta ai fan anche la nuova opening si intitola “Hollow Hunger” ed è degli OxT. Per quando riguarda invece la ending, si intitola “No Man’s Dawn” di Mayu Maeshima.

La stagione 4 di Overlord uscirà dunque il 5 luglio e lo staff è il seguente:

Naoyuki Itou sarà il regista per Studio Madhouse;

Yukie Sagawara lavorarà come sceneggiatore della serie;

Satoshi Tasaki tornerà a lavorare sul design dei personaggi

Per quanto riguarda i doppiatori di seguito è possibile leggere i nomi e i loro rispettivi personaggi:

Satoshi Hino nei panni di Ainz Ooal Gown ;

; Yumi Hara interpreterà Albedo ;

; Sumire Uesaka sarà la voce di Shalltear ;

; Emiri Kato nei panni di Aura ;

; Yumi Uchiyama nel ruolo di Mare ;

; Masayuki Katou sarà la voce di Demiurgo ;

; Kenta Miyake interpreterà Cocytus

Coloro interessati alla quarta stagione di Overlord, possono riguardare la terza stagione. Ricordiamo che i diritti di distribuzione italiana sono stati riconfermati per Yamato Video su YouTube.