DC Mech: il trailer degli eroi DC in versione mecha

DC Comics ha rilasciato un trailer per DC Mech #1, una nuova miniserie in sei numeri scritta da Kenny Porter con disegni di Baldemar Rivas e colori di Mike Spicer. Annunciata a febbraio, la serie verrà lanciata il 26 luglio.

Così come ha fatto la Marvel con Avengers: Mech Strike (serie che sta per ricevere un sequel nella forma di Mech Strike: Monster Hunters), anche la DC sceglie di varare la versione “mech” dei propri eroi più celebri, in una contaminazione con il genere di origine giapponese che è anche un ottimo viatico per la realizzazione di una nuova serie di action figures collezionbili.

Allora di cosa parla DC Mech?

Alla fine della seconda guerra mondiale, la Terra fu invasa da giganteschi Parademoni meccanizzati provenienti da un pianeta chiamato APOKOLIPS. I protettori del pianeta, la Justice Society of America, furono devastati e con loro finì l’era dei Supereroi e iniziò l’era dei Mech.

Negli anni successivi, il mondo ha accumulato colossali tute da battaglia pilotate da guerrieri d’élite, in attesa del giorno del ritorno di Apokolips. Ma quando Kal-El, l’ultimo figlio di un mondo morente, si schianta a Metropolis con la sua stessa tuta da guerra, affronterà due dei più grandi combattenti Mech della terra, Flash e Batman.

“DC Mech è ispirato dal mio profondo amore per l’universo DC e il genere mecha“, ha detto Porter a IGN. “Sono cresciuto leggendo la DC Comics e guardando qualsiasi anime su cui potevo mettere le mani con robot giganti. Sono stato un fan del franchise di Mobile Suit Gundam sin dalle scuole medie e volevo creare un mondo con Baldemar che ristrutturasse completamente il mondo attorno a piloti potenziati invece che a supereroi”.

Porter ha continuato: “La DC Comics e le serie iconiche come Mobile Suit Gundam, Robotech e Neon Genesis Evangelion hanno tutte queste storie, personaggi e design incredibili che funzionano sorprendentemente bene insieme. Volevo scrivere una storia che attirasse sia i fan della DC che l’esaltato mecha fan in me, e vi assicuro, ho fatto di tutto con entrambi gli aspetti”.