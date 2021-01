Avengers: Merch Strike – il trailer ufficiale

Nuovo trailer per Avengers: Merch Strike!

Qualche mese fa la Marvel ha rivelato il titolo di un progetto alquanto particolare per i Vendicatori. Avengers: Merch Strike approderà negli States nel 2021 e adesso la Marvel ha pubblicato sul suo canale You Tube, il trailer ufficiale.

Avengers: Merch Strike

Per combattere una minaccia definita dallo stesso trailer “colossale”, gli Avengers e altri eroi dell’Universo Marvel, tra cui Spider-Man e “l’Immortale” Hulk, indosseranno delle armature Mecha in pieno stile Pacific Rim e Neon Genesis Evangelion.

Ognuno degli eroi riceverà un personale robot mecha modellato secondo le proprie sembianze e costruito dal genio di Tony Stark. Avengers: Merch Strike vedrà al lavoro Jed MacKay e Carlos Magno rispettivamente ai testi e ai disegni.

In occasione dell’annuncio, Jed MacKay ha detto:

Heavy metal! Quando i Vendicatori si scontrano con qualcosa che sfida i loro metodi abituali, saranno necessari nuovi strumenti di lavoro: abiti robotici giganti. È stato fantastico affrontare gli Avengers e metterli davvero il bastone tra le ruote. Quando hai a che fare con i Vendicatori, tutto è grande. Grande azione. Grandi poste in gioco. E ora, robot giganti! Stiamo andando avanti per una storia senza sosta con la vostra formazione di Avengers preferita. Gli Avengers si scontreranno con un nuovo nemico inaspettato… che alla fine potrebbe rivelarsi abbastanza familiare! Alieni, robot, dinosauri, marziani… peggiorerà prima che possa migliorare per i nostri eroi.

La serie darà il via a una nuova e audace era di battaglie con i Vendicatori piene di azione che invieranno onde d’urto in tutta l’industria dei fumetti e oltre. Il #1 di Avengers: Merch Strike sarà pubblicato il 3 febbraio 2021, di seguito potete visualizzare le copertine per il primo e il secondo numero.

I Vendicatori devono affrontare una nuova minaccia inarrestabile, apparentemente impermeabile a ogni loro forza! Ma gli Avengers non sono così facili da sconfiggere e quando sorgono nuove minacce, è necessario utilizzare nuovi potenti strumenti! Unisciti ai Vendicatori mentre combattono contro un nemico nuovo di zecca… e inizia una letale partita a scacchi con una mente oscura!

