Spy x Family: svelato un ester egg che rimanda a Dragon Ball

La prima stagione dell’adattamento animato del manga Spy x Family sta si sta avvicinando verso la conclusione.

Nell’ultimo episodio è spuntato un sorprendente Easter Egg che rimanda tutto alla lunga saga di Namecc di Dragon Ball in modo piuttosto sorprendente.

Soprattutto per chi segue Dragon Ball e lo conosce bene e segue Spy x Family l’avrà di sicuro notato.

L’ultimo episodio della serie si concentra di nuovo su Anya all’Eden Academy dopo aver trascorso alcune settimane con Loid e Yor.

In questa occasione viene rivelato che aveva l’opportunità di ottenere potenzialmente una Stella come parte di un esercizio di dodgeball. L’unico problema era che ciascuno degli altri studenti sentiva di avere la stessa possibilità.

L’ultimo episodio della serie si concentra su Anya e sul resto dei suoi compagni di classe. I personaggi della serie si preparano per un’imminente partita di dodgeball e successivamente scoprono che l’MVP (Most Valuable Player) della partita sarebbe stato premiato con una Stella Star.

Questo ha spronato Anya ad allenarsi al meglio e lo stesso effetto a avuto su Damien e sugli altri.

Vediamo che durante la preparazione della partita Damien si immagina le situazioni più difficili in cui si sarebbe potuto trovare.

Una di queste lo vede bloccare una delle esplosioni di Freezer su Namek di Dragon Ball.

Dai un’occhiata di seguito all’aggiornamento condiviso dall’insider DbsHype direttamente sulla propria pagina Twitter:

This week’s Spy X Family’s latest Episode references DBZ’s Namek Saga! 😆 pic.twitter.com/4pKjgBXexv — Hype (@DbsHype) June 11, 2022

L’episodio 10 di Spy x Family vede Anya coinvolta in un nuovo gioco di dodgeball. Come in molte altre situazioni nel corso dell’anime finora, questo gioco si è trasformato in qualcosa di enorme.

Infatti le conseguenze sono intense e soprattutto piene di sfide. In occasione di questa partita infatti, Damien e i suoi amici si sono allenati in modo particolarmente duro per far fuori il bambino di sei anni che ha il corpo e la voce di un adulto.

Il particolare Easter Egg di Dragon Ball si verifica quando prova un allenamento di resistenza e immagina di prendere un’esplosione di ki particolarmente pesante. Solo dopo si capisce che in realtà stava cercando di respingere un’oscillazione di pneumatici.