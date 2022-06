Spy x Family: svelati alcuni character design dei personaggi della serie

Spy x Family si è rivelata la sorpresa di questa primavera dopo che il suo adattamento animato ha fatto il suo debutto su Crunchyroll.

Il suo successo è giunto improvvisamente, come succede molto spesso però quando una serie di successo arriva sul piccolo schermo. Infatti già dai primi episodi prodotti da CloverWorks e Wit Studio, gli ascolti si sono tramutati in lettori che si sono avvicinati al manga.

Il numero di copie in circolazione supera ora i 20 milioni di copie in circolazione (non vendute). Ancora, il manga ha più di 400 milioni di visualizzazioni online.

L’insider shonenleaks ha condiviso sulla propria pagina Twitter alcuni sketch interessanti sullo studio dei personaggi che conosciamo bene. Di seguito è possibile guardarli:

Lo studio dei personaggi eseguito dal mangaka riguarda i tre componenti della famiglia Forger: Loid, Yor e Anya.

Nella prima parte non si tratta semplicemente di uno studio del volto in diverse angolazioni, ma anche di dettagli. Questo fa capire la minuziosità del lavoro di Endo.

Infatti emergono dettagli sugli accessori di Loid, come l’orologio, le scarpe e il fazzolettino sporgente dalla tasca della giacca dell’abito.

Riguardo Yor un approfondimento viene eseguito sulla lama che usa quando svolge il suo lavoro segreto e il ciondolo che porta al collo.

Si passa poi a Anya dove oltre alla misura del piede e delle scarpe il suo studio mostra degli sketch con il suo adorato peluche che abbiamo visto stringere negli episodi.

Nella seconda parte dei character design invece, Endo ha lavorato proprio sulla realizzazione di tutte le emozioni sul volto dei personaggi di Spy x Family. Oltre ai tre componenti della famiglia, si aggiunge lo studio delle espressioni facciali del professore di storia Henry Henderson.

Fa la sua apparizione durante il colloquio di selezione delle famiglie con i bambini più meritevoli per accedere all’Eden College.

Spy x Family sta per concludere la sua prima stagione animata e abbiamo svelato l’anticipazione del decimo episodio, che vede Anya protagonista ancora una volta.