Le uscite manga Star Comics del 15 giugno 2022

BOYS RUN THE RIOT n. 1

di Keito Gaku

Ryo ha il corpo di una donna e il cuore di un uomo, ed è in crisi con la propria identità di genere. Frequenta il secondo anno ed è stanco di dover indossare la gonna, come vuole l’uniforme scolastica. Un giorno, nella sua classe, arriva Jin, uno studente ripetente dal look originale e decisamente anticonformista: porta la barba, ha i buchi alle orecchie, tiene i capelli lunghi. L’indomani Jin si avvicina a Ryo e gli chiede: “Non è che vorresti creare un brand con me?”… Comincia così la storia di un marchio d’abbigliamento che scatenerà una vera rivoluzione!

BOYS RUN THE RIOT n. 1

di Keito Gaku

Edizione a tiratura limitata con allegato un pratico box per raccogliere l’intera serie, composta da quattro volumi. Disponibile in libreria, fumetteria e negli store online.

DETECTIVE CONAN NEW EDITION n. 20

di Gosho Aoyama

In uno stadio, cinquantaseimila persone innocenti finiscono ostaggio di un criminale. Sarà poi la volta di un delitto impossibile sulla neve, mentre Kogoro perderà il biglietto per il concerto della sua adorata Yoko Okino! Ma proprio quando sembra aver rimediato, finisce coinvolto, insieme a Conan e Ran, in un brutto caso che ha a che fare col testimone del suicidio di una ragazza nel bagno di casa… Ma si tratta davvero di suicidio?

DRAGON BALL ULTIMATE EDITION n. 2

di Akira Toriyama

Per Goku e Bulma è cominciata la grande avventura lungo il cammino indicato dal Dragon Radar, il dispositivo in grado di mostrare il punto esatto in cui si trovano le Sfere del Drago. L’anziano Eremita della Tartaruga, il trasformista Oolong, il predone Yamcha e il suo compare Pual… Incontri sbalorditivi e mirabolanti imprese attendono i nostri!

RECORD OF RAGNAROK n. 10

di Azychika , Shinya Umemura , Takumi Fukui

Il quinto incontro arriva al suo epilogo! Raiden rilascia il suo colpo più forte, mentre Shiva, dal canto suo, supera i propri limiti, entrando in un territorio per lui ancora inesplorato… Quale sarà la gloriosa conclusione a cui andranno incontro questi due ardenti guerrieri?!

SAINT TAIL NEW EDITION n. 1

di Megumi Tachikawa

Meimi Haneoka, studentessa dell’Istituto Saint Paulia, di giorno è una ragazza come le altre ma, quando cala la notte, al grido di “Uno, due, tre!”, si trasforma nella misteriosa ladra Saint Tail, impegnata in brillanti missioni in soccorso delle pecorelle smarrite!

A quasi venticinque anni dalla prima pubblicazione in Italia, le magiche avventure di Saint Tail tornano a risplendere in un’edizione nuova di zecca con fantastica gallery a colori in apertura di ogni volume e un’accurata revisione dei testi che rende onore a una delle magical girl più amate della storia dei manga!

SHAMAN KING FINAL EDITION n. 30

di Hiroyuki Takei

Possibile che il luogo in cui si svolgerà la seconda fase del torneo sia davvero il continente di Mu sprofondato in fondo al mare?! Per poterlo raggiungere, è necessario liberarsi in qualche modo della flotta radunata al largo dell’isola e condotta lì da Mansumi Oyamada. Sembra che Hao voglia unirsi a Yoh e ai suoi compagni per affrontare la questione… Che sia solo apparenza?

SHIRAYUKI DAI CAPELLI ROSSI n. 15

di Sorata Akiduki

Shirayuki e Obi cercano lo studioso di pietre scintillanti Lata Forzeno per coinvolgerlo nelle ricerche sull’Olinmaris. Sfruttando il ricevimento al castello reale, finalmente riescono a incontrarlo, ma riusciranno a ottenere la sua collaborazione? Inoltre, dopo il ricevimento, Shirayuki rimane sola nelle stanze di Zen, ma il ragazzo si ubriaca e…!

THE ANCIENT MAGUS BRIDE n. 16

di Kore Yamazaki

La copia del grimorio che tutti pensavano fosse stata portata via per sempre si trova ancora all’interno del college. Perché è stata lasciata lì? Nessuno riesce a capire le intenzioni del colpevole. In quello spazio chiuso e isolato, le distanze fra gli studenti si riducono, ma quella stessa vicinanza fa aumentare la discordia e piccole incomprensioni finiscono per generare grandi dubbi. Quando un filo è troppo teso, si sa, basta solo sfiorarlo e…