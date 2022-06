Uncle From Another World: Netflix rilascia un nuovo trailer

Uncle From Another World: Netflix rilascia un nuovo trailer

Uncle From Another World: Netflix rilascia un nuovo trailer

Netflix continua la sua scalata verso il mondo dell’animazione, rivelando un “first look” del nuovo anime di Uncle from Another World, regalando al pubblico un divertente trailer e un poster ufficiale.

Il prodotto è un manga originale di Hotondoshindeiru, che ha riscosso un incredibile successo con ComicWalker di Kadokawa fin dalla sua prima uscita ufficiale in Giappone nel 2018. Appena l’anno scorso è stato confermato che una trasposizione animata era in produzione e oggi abbiamo addirittura un trailer.

L’anime è diretto da Shigeki Kawai di Atelier Pontdarc. Uncle from Another World ha come protagonisti Takehito Koyasu nel ruolo dello zio, Jun Fukuyama nel ruolo di Takafumi, Mikako Komatsu nel ruolo di Fujimiya, Haruka Tomatsu nel ruolo di Elf, Aoi Yuki nei panni di Mabel, Aki Toyosaki nelle vesti di Alicia, Kenichi Suzumura nel ruolo di Edger, Nobuhiko Okamoto nel ruolo di Raiga e Hisako Kanemoto nel ruolo di Sawae.

Ad inizio articolo potete guardare il trailer e in calce un nuovo poster:

and here's a new piece of key art! ¡Y un nuevo cartel promocional! pic.twitter.com/GcczTRyVcc — Netflix Anime (@NetflixAnime) June 10, 2022

Uncle from Another World arriverà ufficialmente in terra nipponica il 6 luglio, ma al momento non è ancora stata fissata la data di uscita per il resto del mondo. La celebre piattaforma streaming descrive in questo modo la serie: