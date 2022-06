Le uscite Panini DC Italia del 16 giugno 2022: le novità

Tutte le uscite Panini DC Italia del 16 giugno 2022, direttamente dal sito Panini; scopriamo insieme le novità della casa editrice.

Come ogni settimana, vi riportiamo questa volta le uscite Panini DC Italia del 16 giugno 2022, direttamente dal sito Panini.

Le uscite Panini DC Italia del 16 giugno 2022

Joker 8

Autori: Rosi Kämpe, Guillem March, James Tynion IV, Sam Johns

Data di uscita: 16 giu 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 32

Formato: 17X26

Contiene: Joker (2021) #8

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

3,00 €

Prosegue l’incredibile viaggio attorno al mondo di Joker!

Il Principe Pagliaccio del Crimine ha fatto arrestare Jim Gordon a Parigi per un crimine che non ha commesso: riuscirà l’ex commissario a ristabilire la sua reputazione?

James Tynion IV racconta le origini della misteriosa erede di Bane originaria di Santa Prisca!

Rinchiusa a Blackgate, Bluebird deve tentare la fuga prima che Punchline la uccida!

Justice League Incarnate 1

DC Crossover 18

Autori: Tom Derenick, Brandon Peterson, Dennis Culver, Joshua Williamson, AA.VV.

Data di uscita: 16 giu 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 64

Formato: 17X26

Contiene: Justice League Incarnate (2021) #1/2

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

6,00 €

La miniserie Infinite Frontier si è conclusa, ma Joshua Williamson (Flash) continua a raccontare le imprese degli eroi che stanno ridefinendo lo status quo del Multiverso DC!

Darkseid, signore di Apokolips, sta lasciando dietro di sé una lunghissima scia di sangue…

…e il Presidente Superman sarà costretto a scendere a compromessi con degli individui poco raccomandabili per fermarlo!

Inoltre, chi è la Batwoman che Ride? E qual è il suo vero obiettivo?

Batman 49

Autori: Jorge Jiménez, James Tynion IV

Data di uscita: 16 giu 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 48

Formato: 17X26

Contiene: Batman (2016) #116 (I)/117 (I)

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

5,00 €

L’emozionante conclusione della saga Fear State!

Batman deve fermare il folle Peacekeeper-01 prima che faccia una carneficina.

Il piano dello Spaventapasseri è rivelato in tutta la sua perversa ambizione!

Da che parte sta davvero Miracle Molly?

Io sono batman

Un nuovo cavaliere oscuro

DC Collection

Autori: Travel Foreman, John Ridley, AA. VV., Christian Duce, Olivier Coipel

Data di uscita: 16 giu 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 168

Formato: 17X26

Contiene: I Am Batman (2021) #0/5

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828738602

21,00 €

Le strade di Gotham City chiedono giustizia… e un nuovo Batman risponde alla chiamata!

Ha una nuova armatura potenziata e un passato travagliato… ma chi è questo Cavaliere Oscuro?

E come affronterà la disinformazione e la violenza che stanno affliggendo la città?

Una nuova serie che espande l’universo batmaniano grazie ai fuoriclasse John Ridley, Olivier Coipel e Travel Foreman!

Il Grande libro di Harley Quinn

DC Anthology

Autori: AA. VV.

Data di uscita: 16 giu 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 384

Formato: 18.3X27.7

Contiene: Batman: Harley Quinn (1999) #1, Harley and Ivy: Love On the Lam (2001) #1, Batman: Gotham Knights (2001) #14, #30, Batman: Gotham Knights (2001) #30, Harley Quinn (2000) #18/19, Detective Comics #831, #837, Joker’s Asylum II: Harley Quinn (2010) #1, Ba

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828738589

25,00 €

La marcia trionfale di Harley Quinn, iniziata nella leggendaria serie a cartoni animati di Batman degli anni 90!

La prima retrospettiva interamente dedicata alla folle antieroina, il membro più amato della Suicide Squad!

Un’antologia ricca di ospiti, come Batman, Superman, Joker, Poison Ivy, Catwoman!

Il volume definitivo di Harley per vecchi e nuovi ammiratori, accompagnato da moltissimi articoli e approfondimenti!

Batman di Paul Dini

DC Omnibus

Autori: Don Kramer, Paul Dini, dustin nguyen, Derek Fridolfs, AA.VV.

Data di uscita: 16 giu 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 1032

Formato: 18.3X27.7

Contiene: Detective Comics (1937) #821/824, #826/828, #831, #833/834, #837/841, #843/850, #852, #1000, DC Universe Holiday Special (2009) #1, Batman (1939) #685, Batman: Streets of Gotham (2009) #1/4, #7, #10/14, #16/21, Batman: Gotham Knights (2000) #14, Batman: B

Rilegatura: Cartonato + sovracover

Interni: Colori

ISBN: 9788828736943

89,00 €

Le storie a fumetti del leggendario co-creatore della serie animata di Batman finalmente raccolte in un massiccio ed elegante Omnibus!

Dall’incredibile viaggio dell’Uomo Pipistrello raccontato su Detective Comics alla via della vendetta percorsa da Catwoman per distruggere Hush!

Con la partecipazione di Joker, l’Enigmista, Poison Ivy, Zatanna e Harley Quinn!

L’eccezionale carriera di Paul Dini al centro di un volume imperdibile per ogni appassionato del Cavaliere Oscuro.

Daytripper

DC Absolute

Autori: Gabriel Ba, Fabio Moon

Data di uscita: 16 giu 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 304

Formato: 20.5X31

Contiene: Daytripper (2010) #1/10

Rilegatura: Cartonato, cofanetto

Interni: Colori

ISBN: 9788828736837

40,00 €