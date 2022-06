Detective Pikachu: ecco delle art a dir poco spaventose!

Gli artisti che hanno lavorato al fortunato film di Detective Pikachu, ovvero Jared Krichevsky e Matt Millard hanno pubblicato delle art complete ridefinite al computer piuttosto inquietanti!

Krichevsky, uno degli artisti del lungometraggio, ha condiviso sui social alcune art inedite dedicate a Pikachu, a cui Millard, il suo collega, ha risposto con diverse illustrazioni sempre avente come tema centrale Detective Pikachu.

Oltre ad esplicare il motivo per cui queste illustrazioni siano diverse dal prodotto originale, In un tweet, Millard ha scritto: “In realtà, forse questo era anche il periodo in cui credo di aver scritturale il celebre Danny Devito per il ruolo del piccolo Pokémon? Prima dell’intera produzione di Re haul [sic]”.

Feeling spicy here's another Pikachu test I did back in the dizzy. pic.twitter.com/PGSOUSMv2r — Jared Krichevsky (@Monstermash042) June 7, 2022

In spirit of @Monstermash042 showing his Pika stuff- here is some of the stuff I did ! This was my initial model take – I was provided with the art from the poke master himself @arvalis and was tasked with interpreting the design in my own style – pic.twitter.com/0rA3buIlDJ — Matt KillardMillard (@ItchyTasty_) June 7, 2022

Ultimately they came back (client) and wanted to see a closer 1 to 1 or RJ’s design . This was also when I believe they had Danny Devito cast as the little guy? Before the entire Re haul of the production – second image is RJs art next to my render – pic.twitter.com/2MG94pnWYa — Matt KillardMillard (@ItchyTasty_) June 7, 2022

Altri concept artist del film hanno concesso al pubblico una probabile ispirazione su come poteva essere il personaggio se fosse stato scritturato e realizzato simile a Danny Devito.

Nel 2019, l’artista RJ Palmer ha condiviso i suoi disegni in merito al personaggio e a tal proposito ha dichiarato: “Adoravo alla follia l’idea che Pikachu avesse le guance calve conduttrici di fulmini, ma ammetto che non sarebbe stato adatto poi come design finale”.

So it's been a couple weeks since Detective Pikachu came out. What better way to start posting my work than the man himself. I just want it to be known that I definitely tried pushing a Danny Devito angle at one point. I worked on this project for 7 months, so expect more soon. pic.twitter.com/3Tu9jiMBCX — RJ Palmer (@arvalis) May 23, 2019

Detective Pikachu, come accennato in precedenza, è una pellicola del 2019, ispirata in gran parte, ma comunque liberamente, al videogioco uscito non molto tempo fa, dedicato proprio a questa singolare versione del personaggio. Il titolo videoludico è datato 2016.

Ricordiamo che il film è stato il primo di stampo Nintendo ad avere una trasposizione al cinema dopo il cult per eccellenza trash dedicato Super Mario Bros del 1993.

La pellicola, per calcare anche le orme ormai indelebili del personaggio di Deadpool, ha visto Ryan Reynolds doppiare il celebre protagonista, al fronte dell’allenatore di Pokémon fallito Tim (Justice Smith) per risolvere il mistero legato all’omicidio del padre dello stesso Tim.

Le loro avventure a Ryme City come spesso accade per opere del genere, hanno ricevuto dei pareri e delle recensioni contrastanti e proprio per questo i lavori per un sequel sono stati cancellati.

Detective Pikachu non è attualmente visibile su alcun servizio di streaming, ma è disponibile a pagamento su Prime Video, YouTube, Google Play e altri.