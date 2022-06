One Piece 1052: arrivano nuovi spoiler e immagini prima dell'inizio dell'arco finale!

One Piece 1052 rivela dei nuovi spoiler e intanto si sta già delineando la nuova linea narrativa che partirà con il capitolo 1054. Un numero importante per tutti i fan di One Piece, visto e considerato che Oda ha ufficialmente dichiarato che da quel momento avrà inizio l’arco finale narrativo dell’intera epopea!

Il nuovo capitolo mostra brevemente Kaido, Yamato, Zoro o Luffy, dando spazio ad altro, distogliendo l’attenzione mediatica sui nuovi indizi riguardo la saga finale.

Le immagini iniziali del capitolo 1052 di One Piece rivelano alcune questioni rimaste in sospeso e risolvono rilevanti dubbi. Infatti fin da subito abbiamo la conferma che Kaido e Big Mom sono stati sconfitti, per sempre, dissolvendo la nube dubbiosa intorno alle nostre teste, anche se rimane un retcon altamente plausibile.

Successivamente scopriamo che i Foderi Rossi fanno il loro ritorno, ma Ashura e Izo sono morti. L’unico ancora in vita è il micidiale Kinemon. Il capitolo, come accennato in precedenza è di transizione, poiché l’arco di Wano è terminato e Luffy e la sua ciurma hanno una nuova rotta da seguire.

Il 1052 segna anche l’arrivo di Carrot, che si commuove dell’attuale realtò. Se scorrete le pagine linkate ad inizio articolo, lo si può vedere insieme a Nami, Tama e Robin.

Il capitolo si intitola “Un nuovo mattino” e nella copertina che da anni fa da prologo troviamo i Germa, che in effetti stanno avendo un incontro con Caesar, confermando ancora una volta un atteso ritorno e un dubbio risolto.

Alla fine del capitolo si vede anche l’ammiraglio Ryokugyu che si dirige verso Wano, quindi si prevede l’aggiunta di un nuovo tassello riguardo la delineazione finale ed essenziale dell’intera epopea di One Piece.

La situazione sembra essere ancora irrisolta, dato che i confini di Wano sono chiusi e Zunesha ha lasciato il Paese. Tuttavia, questo potrebbe essere accaduto successivamente alla fine della battaglia tra Kaido e Luffy.

Le pagine lette in anteprima continuano a suggerire che Carrot rimarrà con i Mugiwara ancora per un lasso considerevole di tempo. Intanto che le anticipazioni proseguono, si vede Basil Hawkins parlare con Drake e gli rivela qualcosa di davvero eclatante: “Avevo già previsto la sconfitta di Kaido. Una persona ha solo l’1% di possibilità di sopravvivere”. Potrebbe essere Luffy?