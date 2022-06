Nuove Taglie – One Piece 1052

Attenzione: quello che scriveremo in questo articolo contiene SPOILER. Se sei quindi sensibile a questo argomento non leggere! Attenzione: quello che scriveremo in questo articolo contiene SPOILER. Se sei quindi sensibile a questo argomento non leggere! Attenzione: quello che scriveremo in questo articolo contiene SPOILER. Se sei quindi sensibile a questo argomento non leggere!

Gli Astri di Saggezza parlano della comparsa di Nika e della sconfitta di Kaido e Big Mom con il membro del CP0 che è scappato da Onigashima. Scoprono che Zunisha è sparito, che i confini di Wano sono ancora chiusi e danno l’ordine di catturare Nico Robin. Hawkins parla con Drake, rivelandogli che era lui stesso ad avere 1% di possibilità di sopravvivere, ma non ha cambiato fazione per il suo orgoglio.

Passa una settimana e a Wano i cittadini continuano a festeggiare. Kawamatsu e Kinemon vogliono costruire un santuario per Lord Oden, per gli altri daimyo e anche per Ashura e Izo, che sono morti durante la battaglia. Rufy e Zoro si risvegliano. Tutti insieme mangiano e fanno il bagno, ci sono varie gag divertenti tra i personaggi. Franky e Usop sono al porto con Law, Kid e le loro ciurme. Stanno riparando le navi quando arriva Apoo con il giornale che contiene le nuove taglie e le informazioni sui nuovi Imperatori. L’ammiraglio Ryokugyu è arrivato in volo a Wano, grazie ad un fiore che ha sulla schiena e sta parlando, per mezzo di un lumacofono, con Akainu.

