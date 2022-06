Bao Publishing ha annunciato sul numero 80 del famigerato catalogo Preview i nuovi fumetti previsti in uscita a partire da agosto 2022.

Bao Publishing: tutti i fumetti annunciati per agosto 2022!

La Vergine Del Bordello

Autori: Hubert, Kerascoët

Colore o B/N: Colore

Data di pubblicazione: 24/06/2022

Disponibile in digitale: Sì

Formato e rilegatura: Cartonato 21 X 28

Genere: Ciò che neghi è ciò che più vorranno

Pagine: 192

Hubert e Kerascoët, che i lettori BAO già conoscono per quel gioiello che è Bellezza, nel 2006 hanno raccontato la storia di Bianca, giovane senza arte né parte che, nella Parigi del 1930, finisce a vivere in una casa di piacere per altolocati e facoltosi clienti e, rifiutando di prostituirsi, finisce per diventare la presenza più anomala e apprezzata di quel luogo.

Tra giallo in costume e presa di coscienza di sé, tra aristocrazia e modernità, questo libro intenso e ingegnoso è una prova in più dell’incredibile talento narrativo del compianto Hubert, capace di prendere i topos narrativi più abusati e di farne il perno per una riflessione assolutamente inedita.

L’ATTESA DELLA FELICITÀ

Autore: Hisae Iwaoka

224 pagine – 12 x 18 cm

B/N, brossurato

€ 8,90

Continua la proposta da parte della collana Aiken, il Manga secondo BAO, dei titoli di Hisae Iwaoka, mangaka che ha già sorpreso i lettori con Dosei Mension e che a breve pubblicherà con BAO una nuova serie. Amatissima in Italia, e con uno stile che riesce a dosare sapientemente le emozioni e i racconti di genere, l’autrice ci parla di una storia d’amore attualissima, fatta di dolcezza e di attese, di tempi e distanze che si contraggono e si distendono in un flusso legato alla necessità di avvicinarsi a un’altra persona ma al tempo stesso di preservare i propri spazi vitali. Un manga autoconclusivo, sulla leggerezza da ritrovare nella profondità di una storia d’amore.

CARTOLINE DA LIMON

Autore: Edo Brenes

268 pagine – 17 x 22 cm

colore, brossurato

€ 23,00

A volte basta il profumo di un dolce della nostra infanzia per farci risvegliare i ricordi, altre volte, come succede al protagonista del delicatissimo Cartoline da Limon, basta una foto. È proprio una foto di famiglia ritrovata per caso, infatti, che innesca in Ramiro (alter ego di Edo Brenes stesso) la voglia di ritrovare le proprie origini familiari. Il viaggio in Costa Rica lo riporta così alle radici da cui proviene, facendogli riscoprire i racconti del nonno e permettendogli di gettare uno sguardo molto più profondo a tutte le generazioni dei suoi avi che hanno abitato nel distretto di Limon. Un romanzo di formazione delizioso, fatto di ricordi di amori e di amicizie, di vite che si sono susseguite e intrecciate lasciando un solco profondo nella memoria invisibile delle generazioni che le hanno succedute.

FUTAGASHIRA 6

Autore: Natsume Ono

208 pagine – 13 x 18 cm

B/N, brossurato

€ 7,90

Penultimo volume della serie che ha suggellato la notorietà di Natsume Ono in Italia, il numero 6 di Futagashira si conferma un gioiellino capace di miscelare alla perfezione l’azione più rocambolesca a momenti più introspettivi in grado di segnare vere e proprie svolte narrative per la trama. E, finalmente, il piano di Benzo e Soji si svelerà in tutta la sua forza. Riuscirà la banda creata dai due ladri a ottenere ciò che si era prefissata dall’inizio?

Gli Scarabocchi Di Maicol & Mirco – NO!

Autori: Maicol & Mirco

Colore o B/N: Rosso e nero

Data di pubblicazione: 04/11/2021

Disponibile in digitale: Sì

Formato e rilegatura: Brossurato 13 x 18

Genere: Imprecare lucidamente contro l’assurdità del tutto

Pagine: 192

Arriva il quinto volume della raccolta integrale dell’Opera Omnia degli Scarabocchi di Maicol & Mirco, Un fenomeno unico nel suo genere, che sfugge ai generi e alle definizioni.

La dolorosa efficienza dell’analisi dell’esistente degli autori si fa affilatissima, in queste quasi duecento pagine, commovendo e rendendo consapevole di ogni cosa il lettore.

L’edizione si avvale di un book design studiato da LRNZ e, in questo volume, l’introduzione è della scrittrice e conduttrice televisiva e radiofonica Andrea Delogu, che contribuisce anche con un suo disegno!