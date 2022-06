Berserk: ecco come hanno reagito i fan al ritorno del manga

Berserk torna alla grande tramite un’eredità lasciata da Miura ai suoi editori ed al suo caro amico, che ha promesso di portare a termine l’opera a cui il suo amico ha dedicato quasi tutta la vita. Ecco come hanno reagito i fan alla notizia, dato che nessuno più aveva ancora speranze al riguardo.

Hakusensha ha annunciato ufficialmente che il manga di Berserk riprenderà la sua serializzazione dopo la prematura scomparsa del suo creatore, ovvero Kentaro Miura. I fan sicuramente apprezzeranno lo sforzo degli editori, ma sostanzialmente come stanno prendendo la notizia gli appassionati?

Miura ha creato un mondo incredibile e occuparsi di un’opera così grande è di certo un enorme peso da portare sul groppone, specie se consideriamo che la mente originale dell’opera è scomparsa all’età di 54 anni.

L’ultimo capitolo era stato annunciato e pubblicato, senza essere accompagnato da altre notizie al riguardo di una nuova serializzazione. Intanto i fan, gli editori e Mori hanno avuto moltissimo tempo per riflettere e pensare alle prossime mosse, in memoria di quello che avrebbe fatto lo stesso Miura.

Come accennato ad inizio articolo, nessuno credeva più in un proseguo e quindi ad un finale di Berserk, e quindi nonostante il dolore l’ipotesi e la speranza si è affossata e dissolta lentamente.

Il cuore, l’anima e le speranze di tutti gli appassionati sono tornate ad ardere quando Hakusensha ha annunciato che Berserk riprenderà sulla tanto amata rivista Young Animal.

In una nuova lettera ai fan carpiamo che il mangaka ha lasciato numerosi appunti e spunti al riguardo del finale della storia e che Kouji Mori, amico di lunga data del creatore, avrebbe preso al volo per raccontare quello che il sensei aveva ancora da dire al suo pubblico, tramite le labbra di Gatsu.

Nei post su Twitter notiamo la felicità di molti fan, riguardo al fatto che la serie continuerà, insieme ad una nube cupa e drammatica che ricorda la scomparsa del creatore originale, che non avrà modo di dire la sua.

Anche se le persone coinvolte erano molto vicine a Miura, è comunque qualcosa che i fan non si aspettavano. In calce potete leggere cosa dicono i fan sul ritorno del manga di Berserk e fateci sapere anche voi cosa ne pensate. Ovviamente non mancano meme crossover con Hunter x Hunter!

Berserk will continue…

I’m heartbroken we won’t see the journey together with Miura sensei but the legacy live on, indescribable emotions pic.twitter.com/62l3eC47jH — RiK (^ФωФ)ô – Thank you Miura (@Rikpizza1) June 7, 2022

17 more days until a new Berserk chapter 😭😭 pic.twitter.com/wLrxXgpfEi — hourly gutsca (@hourlygutsca) June 7, 2022

THE MEME IS DEAD HXH And Berserk are coming back We Won pic.twitter.com/oTJG5inaPG — Storm (@KingStormTop1) June 7, 2022

BERSERK IS BACK NO WAY pic.twitter.com/1UpxIZHICW — Wictor (@Wictor2501) June 7, 2022