Berserk: il ritorno del manga rivela nuovi dettagli con un commovente post

Chi muore in una battaglia che non gli appartiene non sarebbe mai dovuto nascere.

“Prima della sua prematura dipartita Kentaro Miura ha avuto occasione di dialogare con il suo caro amico Kouji Mori al riguardo delle prossime storie e sul futuro del manga Berserk in generale.

Ha avuto modo di discutere di tali temi anche con lo staff del suo studio e con l’editore stesso. Il mangaka si chiedeva spesso “Sarebbero tutti d’accordo e apprezzerebbero se disegnassi una cosa del genere? Che ne dite se elaboro e mostro un personaggio del genere? Questa timeline potrebbe essere interessante da sviluppare? Questi quesiti erano all’ordine del giorno e di certo non erano le sue ultime parole”. Ha dichiarato Mori.

"Berserk" by Kentarou Miura will resume in the upcoming Young Animal issue 13/2022 out June, 24.

Art : Studio Gaga

Supervisor : Kouji Mori (mangaka). pic.twitter.com/CZnud3BK7V

— Manga Mogura RE (@MangaMoguraRE) June 7, 2022