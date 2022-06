Demon Slayer: svelato un nuovo sketch ufficiale di Doma

Demon Slayer è pronto per tornare ad intrattenere tutti i suoi appassionati con la terza stagione dell’adattamento animato. Infatti Ufotable, lo studio di animazione che produce l’anime di Demon Slayer, sta mettendo in luce uno dei prossimi cattivi che i fan vedranno sul piccolo schermo.

L’aggiornamento arriva proprio dallo studio Ufotable, lo studio che supervisiona la produzione di Demon Slayer. Come puoi vedere di seguito, gli animatori dello show hanno inchiostrato un’illustrazione di Doma e la Luna crescente sembra davvero terrificante.

Lo schizzo mostra Doma circondato da un cielo notturno innevato. L’oscurità non fa che migliorare la sua estetica sanguinante. Le mani di Doma sono ricoperte di cremisi e come sempre le sue labbra e le vesti ricoperte di sangue.

L’aspetto è certamente inquietante, ma si adatta bene alle Lune Crescenti che abbiamo già potuto vedere.

Come ricorderete, la seconda stagione di Demon Slayer si è conclusa con un cliffhanger interpretato da Doma, e ha trasmesso quanto potesse essere letale il demone.

Di seguito riportiamo l’artwork di Doma, condiviso su reddit da KimotsuNoYiaba:

Ovviamente, questo è un piccolo assaggio per gli appassionati che avranno modo di vedere Doma nella terza stagione. Chiaramente non sarà l’unica luna crescente a mostrarsi nel nuovo adattamento animato.

L’anime dovrebbe tornare in televisione con un importante incontro degli alti ufficiali di Muzan. Ricordiamo che la fine della seconda stagione di Demon Slayer ha visto il pericoloso Gyotaro sconfitto sorprendentemente da Tanjiro con l’aiuto di Tengen.

Coloro che sono interessati a recuperare le prime due stagioni di Demon Slayer, sono entrambe disponibili su Crunchyroll, sottotitolate in italiano. Prima di guardare la seconda stagione è importante guardare il film Mugen Train.

In questo film un altri pilastro, quello del fuoco, Rengoku scende in campo per combattere contro una luna crescente letale.

Il successo di Demon Slayer è tra i più incredibili mai registrati, infatti è giunto improvvisamente, proprio dopo la proiezione del film. Questo ha avvicinato e attirato molti appassionati, portando il manga a registrare numeri molto importanti.