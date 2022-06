Il piccolo ranger: la stella di Kit Teller ora splende a colori con Gazzetta e Corriere

Tornano le avventure di Kit Teller in una collana inedita: il primo volume in omaggio in edicola solo martedì 7 giugno

La Gazzetta dello Sport, in collaborazione con il Corriere della Sera, presentano per la prima volta in edicola “Il Piccolo Ranger“, le storie di Kit Teller in una collana inedita cronologica, integrale e a colori!

Nato per mano di Andrea Lavezzolo e Francesco Gamba la serie “Il piccolo ranger” esordisce nel 1958 nel mitico formato a striscia e viene riprodotta in albi nel 1963. Kit Teller è uno dei diversi personaggi adolescenti molto diffusi negli anni cinquanta e sessanta, come Capitan Miki e il Piccolo Sceriffo, nati per favorire l’identificazione e avvicinare alla lettura i potenziali giovani acquirenti.

Il fumetto, di genere fantasy-western, racconta la storia di Kit un ragazzo figlio di emigrati Gallesi cresciuto nei primi anni insieme agli Indiani d’America e, dopo la scomparsa della madre, con il padre nei ranger.

Kit, nonostante la sua giovane età, diventa in breve tempo uno dei migliori elementi dei ranger ed il beniamino che combatte contro i nemici; indiani, extraterrestri, dinosauri, guerrieri medioevali e moliti altri ancora. Un’avventura senza confini che spazia tra drammi, buonumore e fantasia.

La Gazzetta dello Sport ripropone la versione bonelliana nata nel 1963 ma in un’edizione mai vista: cronologica, integrale e completamente a colori. Una collezione dove non mancheranno le storiche copertine di Franco Donatelli, affiancate da altre inedite, realizzate da altri maestri del fumetto italiano. Con quest’opera, La Gazzetta dello Sport, aggiunge un’altra collana alla biblioteca di fumetti classici italiani restaurati e arricchiti dal colore, poco dopo la riedizione delle strisce di Tex.

Il primo volume “Il piccolo ranger”, sarà disponibile in edicola in omaggio martedì 7 giugno solo con La Gazzetta dello Sport e il Corriere della Sera. L’intera collana, a cadenza settimanale, costerà 4,99 euro oltre al prezzo del quotidiano.