Bonelli: il nuovo volume de “le strisce di Tex” con la Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera arriva in edicola

Sergio Bonelli Editore presenta Le strisce di Tex, in collaborazione con i quotidiani La Gazzetta dello Sport e il Corriere della Sera.

Per la prima volta in edicola arrivano le avventure integrali e originali di Tex Willer, come uscirono nel lontano 1946.

Senza ricevere nessuna censura o adattamento, con tutti i contributi redazionali e pubblicitari pubblicati settant’anni fa, 192 strisce proposte settimanalmente, tre alla volta.

Vicino alla raccolta sarà presente anche un fascicolo curato da Graziano Frediani che racconta il dietro le quinte del lavoro originale, arricchito dai testi di Maurizio Colombo e Gianni Bono.

Il volume 30 di questa raccola arriva in edicola a partire da martedì 3 maggio e contiene le storie “Doppio gioco”, “Avventura a Piedas Negras”, e “Ai ferri corti”. Con La Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera come già accennato, al prezzo di 4,99 euro.

Al costo di 9,99 è disponibile anche un raccoglitore ad anelli, che include 13 buste in PVC trasparente, ognuna delle quali può contenere tre strisce.

Potete ordinare anche gli arretrati de Le Strisce di Tex e gli esclusivi raccoglitori visitando lo store online di Gazzetta oppure il sito di Prima Edicola.

In calce una piccola galleria degli episodi presenti nel volume 30 delle strisce di Tex!

Tex Willer (noto anche col nome indiano Aquila della Notte) è un personaggio immaginario protagonista della serie a fumetti Tex, uno dei più conosciuti fumetti italiani di sempre, scritto e creato da Giovanni Luigi Bonelli e dal disegnatore Aurelio Galleppini nel 1948 e tuttora pubblicato da Sergio Bonelli Editore.

Il personaggio, inizialmente uno dei tanti giustizieri solitari, ma ricercato dalla legge, conquista ben presto un posto di tutto rispetto nella storia del fumetto, venendo celebrato con varie iniziative nel corso degli anni oltre a essere oggetto di licenza, mostre, incontri, volumi di critica e testi di saggistica. Nel 1985 ne è stata realizzata una trasposizione cinematografica.

La serie a fumetti della quale è protagonista è fra i fumetti italiani più noti e pubblicati all’estero, sia in Europa che in altri paesi del mondo[3]; dopo oltre settant’anni continua a essere protagonista di nuove storie realizzate anche da autori stranieri e continuano a venire ristampate le precedenti. Un vero trionfo.