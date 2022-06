Blade – Damián García di Narcos: Messico, sarà il Direttore della Fotografia!

Nel 2019 al San-Diego Comic-con il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha annunciato il Film su Blade avente per protagonista il vincitore Premio Oscar Mahershala Ali nei panni del cacciatore di vampiri. Al momento i dettagli sulla pellicola sono ancora scarsi, ma dopo una lunga ricerca, gli studios hanno ingaggiato Stacy Osei-Kuffour, co-sceneggiatrice dell’acclamata serie HBO Watchmen, per scrivere la sceneggiatura e Bassam Tariq nel ruolo di Regista.

Come riportato da Will Mavity di Next Best Pictures,i Marvel Studios hanno assunto Damián García come Direttore della Fotografia del prossimo Film di Blade con Mahershala Ali. Questa sarà la prima volta che Garcia sarà il Direttore della Fotografia in un progetto MCU.

García è noto in particolare per aver lavorato alla fotografia della serie Netflix Narcos: Mexico, di Museo – Folle rapina a Città del Messico (2018) e di I’m No Longer Here (2019). Come evidenziatoo da Murphy’s Multiverse, inoltre, il fatto che la compagnia abbia trovato un Direttore della Fotografia è un ottimo segno poiché indicherebbe che le riprese del Film inizieranno a breve.

Cinematographer Damián García (Museo, I'm No Longer Here, Narcos: Mexico) is shooting Marvel's upcoming "Blade" film with Mahershala Ali — Will Mavity (@mavericksmovies) June 2, 2022

Blade – ancora in fase di produzione

Le riprese del Film dovrebbero iniziare a Luglio. Ad oggi però non sono ancora stati rivelati dettagli in merito alla trama del cinecomic ma Stacy Osei-Kuffour è stata ingaggiata dopo ben sei mesi di ricerche che hanno coinvolto anche lo stesso Mahershala Ali. Secondo il The Hollywood Reporter, inoltre, pare che il titolo del Film possa rivelarsi essere Blade, the Vampire Slayer (Blade l’ammazzavampiri) per distanziare il progetto dalla trilogia con Wesley Snipes e che lo studio stia prendendo in considerazione principalmente registi di colore con l’obiettivo di continuare ad espandere la diversità del Marvel Cinematic Universe, sia sul grande schermo che sul dietro le quinte.

Sicuramente nei prossimi mesi, se non addirittura nelle prossime settimane ne sapremo di più su cast e data d’uscita. Così da poter assistere al lato soprannaturale dell’MCU.

Acquista la Trilogia di Blade in DVD.