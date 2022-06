Dragon Ball Super: Super Hero: ecco quanto durerà il film

Dragon Ball Super: Super Hero farà il suo debutto in Giappone la settimana prossima, l’11 giugno e al momento non abbiamo una data d’uscita precisa in Italia. Tuttavia come più volte ripetuto, periodo di uscita sarà nel mese di agosto.

Ricordiamo che si tratta di è un film fantasy/avventura in computer grafica, prodotto da Toei Animation e scritto dal mangaka della serie Dragon Ball, Akira Toriyama.

È il ventunesimo lungometraggio di Dragon Ball in assoluto. Aggiungiamo che è il quarto prodotto con il coinvolgimento diretto di Toriyama, il secondo a portare avanti il marchio Dragon Ball Super e il primo ad essere prodotto principalmente utilizzando l’animazione 3D.

Gli appassionati della serie rivedranno l’Armata del Fiocco Rosso, l’organizzazione malvagia che in passato Goku aveva distrutto. Un gruppo di persone però, tra cui Magenta insieme a Dr. Hedo, hanno creato nuovi e più potenti Androidi, Gamma 1 e Gamma 2. Ora cercano vendetta.

Piccolo nota l’attività inquietante , e si intrufola nella base del Fiocco Rosso, dove scopre un’inimmaginabile “arma del male definitiva”.

Gohan viene attirato a unirsi alla lotta con Pan che viene rapita.

I due guerrieri Z infatti saranno i protagonisti principali del film. Il namecciano è pronto a sfoggiare una nuova trasformazione che lo porta al livello di un Super Saiyan.

Oggi però rispondiamo a una domanda: Quanto durerà i film?

Dopo tantissimi trailer e pubblicità scopriamo che il film durerà almeno 120 minuti, ma l’elenco attuale del sito cinematografico di TOHO stesso, in realtà elenca Dragon Ball Super: Super Hero con una durata ufficiale di 99 minuti complessivi.

Con 99 minuti Dragon Ball Super: Super Hero durerebbe un minuto in meno rispetto a Dragon Ball Super: Broly. Ma di sicuro questo minutaggio non comprende credits, aperture e altro ancora.

Fortunatamente il film uscirà nelle sale di tutto il Giappone l’11 giugno e nei cinema di tutto il mondo entro la fine dell’estate. Di conseguenza non passerà molto tempo prima di poter capire effettivamente se si tratta di 99 minuti precisi oppure qualcosa di più.