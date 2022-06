Kamen Rider: un primo sguardo al manga dedicato al personaggio

Kamen Rider Kuuga è tornato in un nuovo primo sguardo al secondo volume dell’imminente adattamento manga di Titan Manga.

La nuova serie dedicata al personaggio sarà edita da Titan Comics e Titan Manga, in collaborazione con Stonebot Studios. Il manga Kuuga è un adattamento dell’amata serie live-action tokusatsu dallo stesso titolo, che ha debuttato in Giappone nel 2000 e ha dato il via all’era Heisei del franchise.

Titan Manga descrive la nuova serie come:

L’opera è un adattamento manga dell’omonima famosa serie televisiva giapponese, incentrata sulla prima incarnazione dell’eroe Kamen Rider nell’Era Heisei (l’inizio del XXI secolo).

Questo manga va oltre i limiti di un normale adattamento e ridefinisce il suo eroe per il pubblico moderno, espandendo il suo universo e collegandolo alle altre incarnazioni dell’eroe dagli occhi di insetto in un modo completamente accessibile ai nuovi lettori che non hanno mai incontrato una storia di Kamen Rider.

È un punto di partenza perfetto per chiunque voglia sapere perché Kamen Rider è così amato da tutto il mondo.

L’adattamento manga è disegnato da Hitotsu Yokoshima ed è stato scritto da Toshiki Inoue, un veterano del franchise che ha scritto numerosi episodi della serie televisiva originale Kuuga e ha lavorato anche su diversi altri titoli della serie, tra cui Kamen Rider Agito, Decade e, più recentemente, Kamen Rider Zi-O del 2018.

Il creatore originale del franchise, Shotaro Ishinomori, è accreditato per il concept della storia originale del manga.

Oltre alla pubblicazione del manga Kuuga, Titan e Stonebot Studios stanno collaborando per la pubblicazione di una nuova serie a fumetti basata su Kamen Rider Zero-One. La nuova serie sarà scritta da Brandon Easton, autore di Transformers, e sarà lanciata in autunno/inverno.

I fan del personaggio hanno molto da aspettarsi nel prossimo futuro: oltre alle nuove uscite di Titan Manga, ad agosto debutterà la serie anime Fuuto Pi, che funge da sequel ufficiale della serie W del 2009.

L’anime sarà seguito dal reboot cinematografico della serie, Shin Kamen Rider, la cui uscita in Giappone è prevista per il 2023. Il film è stato scritto e diretto dal creatore di Neon Genesis Evangelion, Hideaki Anno, e sarà il terzo film della sua serie Shin, che comprende anche Shin Godzilla, acclamato dalla critica nel 2017, e il recente Shin Ultraman.