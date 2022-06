Dragon Ball: il volume 20 del manga viene ridisegnato da Yusei Matsui

Dragon Ball è il magna che ha segnato l’infanzia di tantissimi appassionati che sono nel frattempo diventati adulti ma nonostante questo la passione per Goku, la Kamehameha e i Super Saiyan è ancora viva.

Basti pensare ai numeri per capire l’importanza del manga di Akira Toriyama. Secondo i dati pubblicati da Shueisha, nel 2014 le vendite dei volumi del manga hanno raggiunto le 159 500 000 unità. L’effetto Dragon Ball è arrivato forte anche in Italia. Infatti l’edizione deluxe rappresenta il manga più venduto della storia dell’editoria italiana, con 150 000 copie circa vendute per ogni numero.

Ricordiamo che la serializzazione del manga di Akira Toriyama è iniziata nel 1984 per concludersi nel 1995. Quindi sono passati quasi ben quarant’anni da quando Dragon Ball ha debuttato su Jump.

Un evento del genere va decisamente celebrato ed è quello che sta accadendo da un po’ in Giappone. Infatti per celebrare la serie, ogni mese un mangaka ha la libertà di scegliere una delle 42 cover dei volumi a piacere e ridisegnarla in base al suo stile di disegno.

Molti sono i mangaka che hanno partecipato a questo progetto e oggi annunciamo che si aggiunge alla festa anche Yusei Matsui. Tutti conoscono questo mangaka in quanto è l’autore di Assassination Classroom.

La notizia arriva dall’insider WSJ_manga che ha condiviso la cover di Matsui sulla sua pagina Twitter. Di seguito ne riportiamo il risultato finale:

DRAGON BALL Volume 20 by Yusei Matsui (Assassination Classroom).

This is part of the DRAGON BALL Super Gallery Project to commemorate the 40th Anniversary of the series. Every month, different mangaka will redesign one of the 42 covers of the series until November 2024. pic.twitter.com/BPWy7LVlmb

— Shonen Jump News – Unofficial (@WSJ_manga) May 31, 2022