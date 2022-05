Le novità su Netflix di giugno 2022

Tra le novità di giugno 2022 su Netflix troviamo le nuove serie Man vs Bee e La Casa di Carta Corea (remake della serie spagnola) , oltre che la terza stagione di The Umbrella Academy e la stagione conclusiva du Peaky Blinders e film inediti come Interceptor. Per quanto riguarda gli anime, arriva il reboot di Spriggan di cui abbiamo parlato approfonditamente qui.

Ecco di seguito le principali novità in arrivo a giugno 2022 su Netflix, ricordandovi che dal 6 al 10 giugno si tiene anche la Netflix Geeked Week.

01 giugno

Film:

Odio l’Estate

02 giugno

Serie:

Borgen – Potere e Gloria – Stagione 1

03 giugno

Serie:

Surviving Summer – Un’Estate Travolgente

Due Estati

Madre Perfetta

Floor is Lava – Stagione 2

Film:

Interceptor

08 giugno

Serie:

Sarò Mamma

Film:

Hustle

10 giugno

Serie:

First Kill – Stagione 1

Privacy – Stagione 1

Mare Fuori – Stagioni 1-2

Peaky Blinders – Stagione 6

Film:

Gli Alberi della Pace

14 giugno

Film:

Jennifer Lopez: Halftime

15 giugno

Serie:

God’s Favorite Idiot – Stagione 1

Condominio Maldivas

Film:

La Parata dei Cuori

Centauro

La Ira de Dios

16 giugno

Serie:

Love & Anarchy – Stagione 2

Dead End: Paranormal Park – Stagione 1

17 giugno

Serie:

You Don’t Know Me

La Guerra dei Vicini

Film:

Spiderhead

L’Effetto Martha Mitchell

18 giugno

Serie:

Spriggan

20 giugno

Film:

L’Apocalisse dell’Amore

22 giugno

Serie:

The Umbrella Academy – Stagione 3

Film:

Love & Gelato

24 giugno

Serie:

Man vs Bee

La Casa di Carta Corea

Film:

The Man from Toronto

28 giugno

Serie:

Noi – Stagione 1

Film:

Blasted – In Due Contro gli Alieni

29 giugno

Film: