Spriggan: il nuovo trailer presenta i personaggi del reboot dell’anime di Netflix

È stato pubblicato un altro trailer per il prossimo adattamento di Spriggan di Netflix e sono stati rivelati diversi membri del cast e dello staff di animazione, oltre ai titoli e agli artisti delle sigle di apertura e di chiusura.

David Production, lo studio principale dietro Jojo’s Bizarre Adventure, produrrà il nuovo anime di Spriggan. Secondo MyAnimeList, l’imminente serie fantascientifica in sei episodi avrà come protagonista Ryouta Takeuchi nel ruolo di Larry Markson, che appare molto brevemente nell’ultimo trailer.

Takehito Koyasu interpreterà Mirage e Tetsu Inada, noto per aver interpretato il personaggio di Endeavor in My Hero Academia, avrà il ruolo di Bo Blanche. Entrambi i personaggi sono stati mostrati nel trailer, con Bo che taglia la guancia a Yuu Ominae di Chiaki Kobayashi.

Hiroshi Kobayashi (Kiznaiver, Dragon Pilot: Hisone and Masoton) dirigerà la serie e Nao Naitou (Kyoukai no Kanata) ricoprirà il doppio ruolo di direttore capo dell’animazione e di designer dei personaggi secondari.

Tra gli altri membri del cast rivelati figurano Saori Hayami, che interpreterà Maria Clemente. Rie Yamabishi sarà interpretata da Mitsuho Kambe (Akebi-chan no sailor fuku) e Bowman sarà interpretato da Takayuki Sugou (Baki).

Le musiche della serie saranno curate da Taisei Iwasaki, mentre il tema principale di apertura, “Seeking the Truth”, sarà eseguito dalla cantante americana Yahzarah. La sigla di chiusura, “Ancient Creations”, sarà eseguita dall’artista hip-hop giapponese Shing02.

Spriggan – il manga e il film

Il manga Spriggan, scritto da Hiroshi Takashige e illustrato da Ryoji Minagawa, ha avuto un precedente adattamento anime, il film Spriggan diretto da Hirotsugu Kawasaki e uscito nel 1998.

La trama del manga era incentrata su una versione della Terra un tempo governata da una civiltà misteriosa e tecnologicamente avanzata. Sebbene alla fine si sia autodistrutta, questa civiltà ha lasciato dietro di sé dei messaggi che avevano lo scopo di informare le generazioni future su come utilizzare gli artefatti della loro civiltà.

Diverse forze armate in tutto il mondo intraprendono la ricerca e l’utilizzo di questi artefatti, ma tutte sono contrastate da una potente organizzazione chiamata ARCAM Corporation e dai suoi Spriggan, agenti d’élite che lavorano per proteggere i membri dell’ARCAM e impedire che gli artefatti finiscano nelle mani sbagliate.

Yuu Ominae, il protagonista centrale, è uno di questi agenti Spriggan.

Il nuovo anime di Spriggan sarà presentato in anteprima mondiale su Netflix il 18 giugno e ogni episodio avrà una durata di circa 45 minuti, circa il doppio di un tipico episodio di un anime.